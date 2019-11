Sci alpino | startlist e pettorali di partenza Slalom femminile Levi 2019 | programma

Sci alpino – Gli azzurri dello Slalom verso la prima gara stagionale : le sensazioni di Gross e compagni : E’ tutto pronto per l’esordio stagionale dell’Italia dello Slalom maschile: le parole degli azzurri alla viglia della prima gara di specialità di Coppa del Mondo L’Italia dello Slalom maschile si affida ai grandi vecchi nella prima gara stagionale di specialità valevole per la Coppa del mondo. Sulla pista “Black Levi” Manfred Moelgg raggiungerà la presenzanumero dieci in carriera, il 37enne di san ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2019-2020 : quanti soldi guadagnano gli sciatori? La lista completa del montepremi : Nel weekend incomincerà a tutti gli effetti la Coppa del Mondo 2019-2020 di sci alpino, la stagione entrerà definitivamente nel vivo con gli slalom di Levi dopo l’antipasto di fine ottobre a Soelden. Sarà un’annata intensissima in cui non ci sarà il grande evento (Mondiali od Olimpiadi) e in cui gli atleti si daranno ancora più battaglia per le vittorie nel massimo circuito itinerante e per la conquista della Sfera di Cristallo. Tra ...

Sci alpino - le dichiarazioni degli azzurri verso Levi. Vinatzer : “Mi sento competitivo su tutte le piste”; Razzoli : “Sarò in forma a gennaio” : E’ tutto pronto per il primo slalom speciale di questa stagione di Coppa del Mondo di sci alpino in programma questo fine settimana a Levi. Tra gli italiani in pista gli esperti Manfred Moelgg, Giuliano Razzoli e Stefano Gross. Grande attesa per Alex Vinatzer il giovane azzurro sul quale si punta molto per il futuro e perchè no anche per il presente. Per il 37enne di San Vigilio di Marebbe è la decima presenza sulla “Levi ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2019-2020 : controllo della neve positivo a Lake Louise - confermata la tre giorni di gare veloci femminili : La FIS ha effettuato oggi il sopralluogo sulla pista Men’s Olympic East Summit di Lake Louise e il controllo della neve ha dato esito positivo. E’ confermata quindi l’ormai classica tappa femminile nella località canadese dell’Alberta: da venerdì 6 a domenica 8 dicembre le donne disputeranno due discese e un superG. Lake Louise per il Circo Rosa è diventata tappa fissa di Coppa del Mondo dal 1992 ma le prime gare si svolsero nel ...

Sci alpino - i convocati dell’Italia per Lake Louise : Dominik Paris guida gli azzurri - torna Peter Fill. Assenti Innerhofer e Marsaglia : Cresce l’attesa per l’inizio della stagione di Coppa del Mondo di sci alpino per i velocisti. L’appuntamento con la prima discesa e il primo supergigante è fissato per il prossimo fine settimana a Lake Louise in Canada. L’Italia dovrà fare a meno di due pedine importanti come Christof Innerhofer e Matteo Marsaglia entrambi alle prese con un infortunio. Il 34enne nativo di Brunico è stato operato nello scorso mese di marzo ...

Sci alpino - Innerhofer e Marsaglia saltano la tappa di Lake Louise : gli azzurri restano a Copper Mountain : I due azzurri proseguiranno gli allenamenti a Copper Mountain, saltando così la discesa e il supergigante maschile di Lake Louise Christof Innerhofer e Matteo Marsaglia non prenderanno parte alla discesa e al supergigante maschile di Lake Louise di sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre, valevoli per la Coppa del mondo. Il finanziere e l’alpino per differenti motivi stanno avvicinandosi gradualmente al clima agonistico. ...

Sci alpino - slalom maschile Levi 2019 : Kristoffersen grande favorito - Noel - gli austriaci e gli svizzeri provano a fargli lo sgambetto. Podio difficile per l’Italia : Domenica prossima, 24 novembre, si disputerà per l’undicesima volta a Levi uno slalom maschile valido per la Coppa del Mondo. Gli uomini gareggiarono per la prima volta sulla Levi Black finlandese il 12 novembre 2006 ed a vincere fu il grandissimo Benni Raich, che nove mesi prima aveva conquistato il titolo olimpico della specialità, terzo fu Giorgio Rocca, il livignasco era reduce dalla conquista del trofeo delle porte strette nella stagione ...

Sci alpino - slalom femminile Levi 2019 : Shiffrin favorita d’obbligo - alle sue spalle attese Vlhova e Holdener. Le giovani azzurre in pista per cominciare a migliorarsi nella specialità : Domani inizia la stagione di slalom di Coppa del Mondo con la disputa di quello femminile di Levi. Sarà la quindicesima volta che le donne gareggeranno sulla pista Levi Black della località finlandese della Lapponia, il debutto avvenne il 28 febbraio 2004 e a vincere fu la beniamina di casa Tanja Poutiainen. Dopo un altro slalom disputato il giorno dopo e altri due tenutesi nel mese di marzo del 2006, dal novembre successivo diventò tappa fissa ...

Sci alpino - programma e orari fine settimana Levi : come vedere le gare in tv e streaming : La Coppa del Mondo di sci alpino 2019-2020 riparte da Levi, dove nel weekend si terranno due slalom. Sarà un fine settimana, dunque, dedicato solo alle prove tra i pali stretti. Al femminile tutte contro Mikaela Shiffrin, che cerca il primo successo stagionale dopo averlo mancato in quel di Soelde; mentre al maschile grande duello tra Henrik Kristoffersen e Clement Noel. Di seguito il programma completo delle gare di Levi, valevoli per la Coppa ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2019-2020 : controllo della neve positivo a Killington - confermati il gigante e lo slalom femminili : E’ stato effettuato stamattina il controllo della neve sulla pista Superstar, dove sabato 30 novembre e domenica 1° dicembre sono in calendario il gigante e lo slalom femminile di Coppa del Mondo di Killington. L’ispezione della FIS ha dato esito positivo, pertanto si svolgeranno regolarmente le due gare tecniche nella località statunitense del Vermont che per la quarta volta consecutiva sarà sede di tappa del Circo Rosa. L’anno scorso, ...

Sci alpino - la rinascita italiana nelle discipline tecniche passa anche dal parallelo! Vinatzer - Maurberger e Lara Della Mea atleti predisposti per questa specialità : Una delle novità Della Coppa del Mondo di sci alpino 2019-2020 è l’introduzione Della coppa di specialità del parallelo. Nella storia, a partire dalla celeberrima gara sulla pista Ronc Della Val Gardena del 1975 con la finale vinta da Gustavo Thoeni su Ingemar Stenmark che regalò al fuoriclasse altoatesino di Trafoi la sua quarta sfera di cristallo assoluta, si sono disputati 17 paralleli maschili e 16 femminili. Queste gare alcune volte, per la ...

Sci alpino - Lara Della Mea pronta per lo slalom di Levi : “mi presento in Finlandia con tante aspettative” : La sciatrice italiana ha parlato in vista dello slalom di Levi, in programma nel prossimo week-end Fra le sei azzurre che prenderanno il via nello slalom femminile di Levi in programma sabato 23 novembre (prima manche alle 10.15, seconda alle 13.15) ci sarà anche Lara Della Mea, ventenne tarvisiana che l’anno passato si mise in luce più volte, raccogliendo tre presenze nella top-30 di Coppa del mondo (16sima a Semmering, 17sima a ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Levi 2019. Lara Della Mea : “Slalom obiettivo principale - vorrei fare qualche gigante” : Seconda tappa per la Coppa del Mondo di sci alpino, si passa da Soelden ad un’altra classica, lo slalom speciale di Levi, in terra finlandese. Saranno sei le azzurre che si presenteranno al via Della gara femminile sabato, tra le più attese ovviamente la ventenne Lara Della Mea, più volte nella seconda manche Della passata stagione. Le sue parole alla vigilia: “Mi presento in Finlandia positiva, abbiamo già fatto tre giorni di ...

Sci alpino - Manfred Moelgg e Stefano Gross : due veterani dalle motivazioni intatte. Qualche podio resta alla portata : Oltre a Giuliano Razzoli ci sono altri due veterani dello slalom azzurro che malgrado gli infortuni e gli acciacchi non hanno nessuna intenzione di mollare: Manfred Moelgg e Stefano Gross. Il primo, 37enne altoatesino di San Vigilio di Marebbe, ha iniziato nel gigante di Soelden, dove ha festeggiato la sua trecentesima gara nel circuito maggiore finendo ventesimo, ha iniziato la sua diciottesima stagione di Coppa del Mondo, il secondo, 33enne ...