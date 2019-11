Sci alpino | slalom maschile Levi 2019 | Kristoffersen grande favorito | Noel | gli austriaci

Sci alpino - slalom femminile Levi 2019 : Shiffrin favorita d’obbligo - alle sue spalle attese Vlhova e Holdener. Le giovani azzurre in pista per cominciare a migliorarsi nella specialità : Domani inizia la stagione di slalom di Coppa del Mondo con la disputa di quello femminile di Levi. Sarà la quindicesima volta che le donne gareggeranno sulla pista Levi Black della località finlandese della Lapponia, il debutto avvenne il 28 febbraio 2004 e a vincere fu la beniamina di casa Tanja Poutiainen. Dopo un altro slalom disputato il giorno dopo e altri due tenutesi nel mese di marzo del 2006, dal novembre successivo diventò tappa fissa ...

Sci alpino - programma e orari fine settimana Levi : come vedere le gare in tv e streaming : La Coppa del Mondo di sci alpino 2019-2020 riparte da Levi, dove nel weekend si terranno due slalom. Sarà un fine settimana, dunque, dedicato solo alle prove tra i pali stretti. Al femminile tutte contro Mikaela Shiffrin, che cerca il primo successo stagionale dopo averlo mancato in quel di Soelde; mentre al maschile grande duello tra Henrik Kristoffersen e Clement Noel. Di seguito il programma completo delle gare di Levi, valevoli per la Coppa ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2019-2020 : controllo della neve positivo a Killington - confermati il gigante e lo slalom femminili : E’ stato effettuato stamattina il controllo della neve sulla pista Superstar, dove sabato 30 novembre e domenica 1° dicembre sono in calendario il gigante e lo slalom femminile di Coppa del Mondo di Killington. L’ispezione della FIS ha dato esito positivo, pertanto si svolgeranno regolarmente le due gare tecniche nella località statunitense del Vermont che per la quarta volta consecutiva sarà sede di tappa del Circo Rosa. L’anno scorso, ...

Sci alpino - la rinascita italiana nelle discipline tecniche passa anche dal parallelo! Vinatzer - Maurberger e Lara Della Mea atleti predisposti per questa specialità : Una delle novità Della Coppa del Mondo di sci alpino 2019-2020 è l’introduzione Della coppa di specialità del parallelo. Nella storia, a partire dalla celeberrima gara sulla pista Ronc Della Val Gardena del 1975 con la finale vinta da Gustavo Thoeni su Ingemar Stenmark che regalò al fuoriclasse altoatesino di Trafoi la sua quarta sfera di cristallo assoluta, si sono disputati 17 paralleli maschili e 16 femminili. Queste gare alcune volte, per la ...

Sci alpino - Lara Della Mea pronta per lo slalom di Levi : “mi presento in Finlandia con tante aspettative” : La sciatrice italiana ha parlato in vista dello slalom di Levi, in programma nel prossimo week-end Fra le sei azzurre che prenderanno il via nello slalom femminile di Levi in programma sabato 23 novembre (prima manche alle 10.15, seconda alle 13.15) ci sarà anche Lara Della Mea, ventenne tarvisiana che l’anno passato si mise in luce più volte, raccogliendo tre presenze nella top-30 di Coppa del mondo (16sima a Semmering, 17sima a ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Levi 2019. Lara Della Mea : “Slalom obiettivo principale - vorrei fare qualche gigante” : Seconda tappa per la Coppa del Mondo di sci alpino, si passa da Soelden ad un’altra classica, lo slalom speciale di Levi, in terra finlandese. Saranno sei le azzurre che si presenteranno al via Della gara femminile sabato, tra le più attese ovviamente la ventenne Lara Della Mea, più volte nella seconda manche Della passata stagione. Le sue parole alla vigilia: “Mi presento in Finlandia positiva, abbiamo già fatto tre giorni di ...

Sci alpino - Manfred Moelgg e Stefano Gross : due veterani dalle motivazioni intatte. Qualche podio resta alla portata : Oltre a Giuliano Razzoli ci sono altri due veterani dello slalom azzurro che malgrado gli infortuni e gli acciacchi non hanno nessuna intenzione di mollare: Manfred Moelgg e Stefano Gross. Il primo, 37enne altoatesino di San Vigilio di Marebbe, ha iniziato nel gigante di Soelden, dove ha festeggiato la sua trecentesima gara nel circuito maggiore finendo ventesimo, ha iniziato la sua diciottesima stagione di Coppa del Mondo, il secondo, 33enne ...

Sci alpino – Le azzurre dello slalom affidate a Matteo Guadagnini : le sensazioni del tecnico italiano : Lo slalom femminile affida il rilancio a Matteo Guadagnini: le sensazioni del tecnico trentino Temperature vicine agli 0° e una grande quantità di neve che da queste parti non si ricordava da parecchi anni. E’ questo lo scenario presente a levi, località finlandese situata a 170 chilometri dal Circolo Polare Artico, dove sabato 23 noembre va in scena il primo slalom femminile della stagione di Coppa del mondo (prima manche ore ...

Sci alpino - Coppa del Mondo : distorsione alla caviglia per Matteo Marsaglia - trauma cranico per Roberta Melesi : Un paio di infortuni purtroppo per l’Italia della velocità sia maschile sia femminile che si sta allenando a Copper Mountain, in Colorado, tradizionale appuntamento che precede le gare nordamericane. Secondo quanto riporta fisi.org Matteo Marsaglia, durante il secondo giorno di allenamento, si è procurato una distorsione alla caviglia sinistra con una brutta inforcata in una porta. “Ho preso una bella botta, stiamo facendo tanta terapia ...

Sci alpino – Training di Copper Mountain amarissimo per gli azzurri : distorsione per Marsaglia - Melesi torna in Italia : distorsione per Marsaglia e caduta per Melesi durante il Training di Copper Mountain. Matteo prova a rimettersi in pista, Roberta rientra in Italia Qualche guaio per l’Italia della velocità arriva da Copper Mountain, dove sia la velocità maschile che quella femminile sono in allenamento. Matteo Marsaglia, inforcando, il secondo giorno di Training, si è procurato una distorsione alla caviglia sinistra. “Ho preso una bella botta ...

Sci alpino - esame slalom per Alexis Pinturault. Se sarà quello dello scorso anno - il francese ipotecherà la Coppa del Mondo generale : Lo slalom di Levi è solamente la seconda gara della stagione, ma Alexis Pinturault può già lanciare un chiaro segnali ai diretti avversari nella corsa alla Coppa del Mondo generale. Il francese ha vinto il gigante di Soelden e adesso è chiamato ad un primo esame tra i pali stretti, in una specialità nella quale in passato ha tenuto un rendimento troppo altalenante. L’ultima vittoria in slalom di Pinturault risale addirittura al 2014, ...

Sci alpino - Coppa del Mondo : le convocate dell’Italia per lo slalom di Levi. Curtoni guida il gruppo azzurro : Sabato 23 novembre la Coppa del Mondo di sci alpino femminile sarà di scena a Levi (Finlandia) per la disputa del primo slalom stagionale (prima manche prevista alle ore 10.15 e seconda alle 13.15). La Nazionale italiana vuol arrivare al meglio all’appuntamento sulle nevi finlandesi e, come riporta il sito della Fisi, sono state ufficializzate le sei azzurre che saranno al cancelletto di partenza. Si tratta di Irene Curtoni, Lara Della ...

Sci alpino - Christof Innerhofer : “Procede tutto secondo i programmi - decideremo se partecipare alle gare di Lake Louise” : La Coppa del Mondo di sci alpino bussa alle porte degli appassionati e la squadra italiana, a Copper Mountain (Stati Uniti), si stata preparando con i ragazzi e la ragazze della velocità in vista della trasferta nordamericana. Come riporta la FISI, Elena Curtoni, Nicol Delago e Nadia Delago si sono unite a Federica Brignone, Sofia Goggia, Marta Bassino, Francesca Marsaglia e Roberta Melesi, andando ad arricchire il gruppo nostrano che ...

Sci alpino - Christof Innerhofer : “Procede tutto secondo i programmi - decideremo se partecipare alle gare di Lake Louise” : La Coppa del Mondo di sci alpino bussa alle porte degli appassionati e la squadra italiana, a Copper Mountain (Stati Uniti), si stata preparando con i ragazzi e la ragazze della velocità in vista della trasferta nordamericana. Come riporta la FISI, Elena Curtoni, Nicol Delago e Nadia Delago si sono unite a Federica Brignone, Sofia Goggia, Marta Bassino, Francesca Marsaglia e Roberta Melesi, andando ad arricchire il gruppo nostrano che ...