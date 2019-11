Schwoch | ”Napoli? Nel 4-4-2 troppi giocatori adattati Ci vorrebbe il seguente modulo…”

Fonte : forzazzurri

(Di venerdì 22 novembre 2019): ora ci dovrebbe essere un cambio di modulo in favore di un 4-3-3. Secondo me è il sistema di gioco più adatto, anche se manca un vero regista, ruolo che può essere ricoperto da Elmas, Allan o Fabian RuizNAPOLI – Stefan, ex giocatore -tra le altre- del Napoli, è intervenuto a TMW Radio durante ‘Stadio Aperto’, per parlare del caso Ronaldo, del Napoli e di altro. Queste le parole dell’ex attaccante: Sul caso Ronaldo Si vedeva che faticava nelle ultime uscite con la Juventus. A differenza del Lussemburgo, in Italia le squadre ti impegnano tutte e devi essere al massimo della forma. E lui quando è al massimo è devastante. Deve rispettare anche le regole della squadra, poi è logico che si arrabbi. Ma preferisco avere uno come lui che si arrabbia piuttosto che uno che fa l’opposto. La sosta farà bene o male al Napoli? Per lo ...

