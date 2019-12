Schiaffo di Bruxelles all' Italia | Investite al sud o vi tagliamo fondi

notiziepress

(Di venerdì 22 novembre 2019)diall'al sud o vi"Se non verrà mantenuto un adeguato livello d'investimenti pubblici nel Mezzogiorno, l'rischia un taglio deistrutturali. È l'allarme della Commissione Ue, che nei giorni scorsi ha inviato una lettera al governo "indicando le cifre più che preoccupanti sugli investimenti al Sud, che sono in calo e non rispettano i livelli previsti per non violare la regola Ue dell'addizionalità". Lo ha detto il direttore generale per la Politica regionale della Commissione Ue, Marc Lemaitre.Per garantire un effettivo impatto economico, il principio di 'addizionalità' garantisce che istrutturali non sostituiscano la spesa pubblica, ma che rappresentino un 'valore aggiunto'. L'impegno contenuto nell'accordo di partenariato siglato dall'e daper il 2014-2016 era d'investire al Sud risorse pubbliche ...

