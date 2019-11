Sarri | CR7 al 99% non ci sarà La tecnologia in panchina? Si usa da anni di nascosto

Juventus-Ronaldo - polemica a distanza con Sarri chiusa : le parole di CR7 : JUVENTUS – Cristiano Ronaldo parla ai microfoni di “A Bola” e chiude la polemica con il suo allenatore, Maurizio Sarri, iniziata dopo la sostituzione con il Milan. Il portoghese ha ammesso di aver vissuto settimane poco positive sul piano fisico, che lo hanno limitato molto nel rendimento. Juventus-Cristiano Ronaldo, parla CR7 Queste le dichiarazioni del fuoriclasse bianconero: “Nelle ultime tre settimane sono stato ...

Atalanta-Juventus - probabili formazioni : per Sarri possibile tridente CR7-Higuain-Dybala : Il 13° turno di Serie A aprirà i battenti alle ore 15:00 di sabato 23 novembre con uno dei match più interessanti della giornata, ovvero Atalanta-Juventus. La Dea è reduce da un anonimo pareggio a reti inviolate contro la 'nuova' Sampdoria di mister Ranieri, nel quale i bergamaschi hanno giocato in dieci dal 74' dopo che Malinovskyi ha ricevuto due cartellini gialli in poco più di 20 minuti. La tegola dei cartellini rossi sembra non volersi ...

Juventus - Bernardeschi : ‘Nessun dubbio sulla pace fra CR7 e Sarri’ : A distanza di quasi una settimana, si parla ancora di quanto accaduto fra Maurizio Sarri e Cristiano Ronaldo nella sfida tra la Juventus e il Milan. Il tecnico toscano, domenica scorsa, ha sostituito CR7 che non era al meglio e il giocatore ha lasciato il campo senza passare dalla panchina ma si è diretto immediatamente negli spogliatoi. Dopo quella partita la maggior parte dei giocatori della Juve sono andati in nazionale e, fra questi ...

Dal caso Sarri-Ronaldo al ritorno di Ibrahimovic - Mancini sincero : “difficile sostituire CR7. Zlatan? In Italia fa la differenza” : Roberto Mancini sincero in conferenza stampa: il caso Sarri-Ronaldo è ‘successo ad ogni allenatore’, il ritorno di Ibrahimovic farebbe la differenza A poche ore dalla partita fra Bosnia e Italia, Roberto Mancini ha risposto con sincerità ad alcune domande riguardanti il calcio Italiano, seppur non proprio in ambito Nazionale. Dopo l’exploit con il Portogallo, Cristiano Ronaldo è sembrato abbastanza in forma, al punto da ...

Juventus - caso Cristiano Ronaldo : le sorelle di CR7 avvertono Sarri [FOTO] : Cristiano Ronaldo risponde sul campo. Il portoghese ha trascinato il Portogallo nella sfida contro la Lituania, tripletta per l’attaccante della Juventus nella sfida contro la Lituania, CR7 è tornato grande protagonista dopo un periodo di appannamento nelle ultime sfide tra Champions League e campionato. ‘Ronaldo 98’. Con un’immagine postata su Instagram il campione portoghese della Juventus ha sottolineato le reti ...

Juventus - CR7 e Sarri si sarebbero sentiti telefonicamente e già chiariti : Gli occhi dei media calcistici in questi giorni sono puntati su Cristiano Ronaldo. Infatti CR7, dopo il cambio contro il Milan, è rientrato subito negli spogliatoi e avrebbe anche lasciato lo stadio in anticipo senza aspettare i compagni. Questa reazione del portoghese ha scatenato diversi dibattiti, c'è chi pensa che il gesto del giocatore sia stato eccessivo e chi invece comprende il momento di nervosismo dovuto ad un piccolo fastidio ...

Mughini : 'Grazie mister Sarri per il coraggio di aver tolto CR7 contro il Milan' : Nonostante la difficile vittoria contro il Milan, alla Juventus l'argomento più chiacchierato resta la sostituzione di Cristiano Ronaldo a mezzora dalla fine. Una decisione molto importante e coraggiosa da parte di Maurizio Sarri che come la gran parte degli addetti ai lavori si aspettava, non è stata presa bene dal portoghese. Dopo il cambio CR7 prima si è diretto negli spogliatoi e poi a tre minuti dalla fine della partita ha lasciato ...

Damascelli : ' Sembra che la Juve non segua le indicazioni di Sarri - CR7 fuori giri' : La partita contro il Milan ha messo in evidenza una Juventus un po' in difficoltà dal punto di vista fisico e tecnico: di fatto solo una prodezza di Dybala ha permesso ai bianconeri di ottenere una vittoria molto importante per la classifica e non solo. Ad analizzare il momento dei bianconeri è stato il noto giornalista Toni Damascelli nel suo editoriale su 'Il Giornale': stando al pensiero di Damascelli i bianconeri fanno ancora molta fatica a ...

SOSTITUZIONE CR7 – Brambati : “Ecco cosa ha detto il fuoriclasse della Juve a Sarri” : Massimo Brambati, opinionista per 7 Gold, ha rivelato le parole pronunciate da CR7 al momento della SOSTITUZIONE Nel corso de Il Processo, in onda su 7 Gold, l’ex calciatore, Massimo Brambati, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Una mia amica portoghese mi ha rivelato ciò che ha detto Cristiano Ronaldo a Sarri al momento della SOSTITUZIONE. Il campione si sarebbe fatto scappare un “figlio di p*****a” prima di ...

Cristiano Ronaldo sostituito - rabbia vs Sarri/ Video Juventus - CR7 lascia lo stadio : Cristiano Ronaldo sostituito da Maurizio Sarri al 55' di Juventus-Milan: portoghese su tutte le furie, labiale sibillino verso il tecnico. Il Video.

Sarri non si fida il Milan è una buona squadra - Cr7? nulla di grave : Sarri: "Il Milan e' una buona squadra, non ha fatto una buona fase iniziale di stagione ma nella singola partita può fare bene.

Conferenza stampa Sarri : “De Ligt e CR7? Ecco come stanno. Il Napoli… “ : Conferenza stampa Sarri – Vigilia importante per Maurizio Sarri e la sua Juventus. Domani sera, Domenica 10 Novembre andrà in scena il big match Juventus-Milan. I rossoneri di Pioli arriveranno all’Allianz Stadium reduci da una prima parte di stagione disastrosa. Partita da non sottovalutare per la Juventus, che dovrà vincere per mantenere la testa della classifica di Serie A. In Conferenza stampa Sarri chiarirà la situazione ...

Juventus Milan - buone notizie per Sarri su CR7 e De Ligt - le ultimissime! : Juventus Milan – Domenica sera big match all’Allianz Stadium: Juventus-Milan. Il primo di Sarri e Pioli. I bianconeri però dovranno fare i conti con alcuni problemi. De Ligt e Ronaldo non sono al meglio ma dalla Continassa spuntano buone notizie per mister Sarri. CR7 ultimamente non è al massimo, prestazioni opache fin qui però potrebbe tornare fenomenale proprio contro il Milan. In casa quest’anno Ronaldo ha sempre segnato, ...

Juve-Milan : in attacco Sarri dovrebbe schierare CR7 e Costa - Pioli punta su Suso e Piatek : Domenica sera 10 novembre alle ore 20:45 il posticipo della Serie A sarà la sfida tra Juventus e Milan, due squadre che rappresentano gran parte della storia del nostro calcio. Negli ultimi otto anni, i bianconeri hanno praticamente vinto tutto sul piano nazionale. La Juventus arriva alla sfida rinfrancata dal risultato positivo conquistato in Champions League, con il passaggio del turno anticipato. Inoltre si gode il ritorno dall'infortunio di ...