Sardine | Romano Prodi contro Giorgia Meloni | Forse non le sono bastate Tutto

Sardine - Mattia Santori in imbarazzo. La Merlino : "Che rapporti hai con Romano Prodi?" : "In che rapporti sei con Romano Prodi?". Myrta Merlino affronta così Mattia Santori , la "sardina" che ha organizzato la mobilitazione degli anti-Salvini in piazza Maggiore. Una partecipazione di massa, qualcuno parla di 12mila persone, che ha fatto sospettare un coinvolgimento di qualche politico di

Mattia Santori - ideatore delle Sardine bolognesi - scrive per Energia fondata da Alberto Clò e Romano Prodi : Mattia Santori, il fondatore delle sardine bolognesi che hanno lanciato il guanto di sfida a Matteo Salvini in vista delle elezioni regionali in Emilia-Romagna, scrive per Energia. Si tratta di una rivista trimestrale di divulgazione scientifica curata dalla società di ricerca Rie-Ricerche Industriali ed Energetiche, fondato dall’ex ministro Alberto Clò e dall’ex premier Romano Prodi. Lo riporta il quotidiano la ...