Sardine | folla in piazza a Palermo | “Basta odio e bugie | ci siamo svegliati” E canta

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 22 novembre 2019) Giovani e meno giovani. C’è Luigi, 16 anni.”C’è il pericolo del ritorno di un clima di”, dice. C’è anche Daniela, che di anni ne ha 57 anni ed è contenta perché “per la prima volta la Sicilia dimostra di essere al passo del resto d’Italia”. Sono solo due dei volti delleche si sono date appuntamento nel pomeriggio aVerdi, davanti al teatro Massimo, per ribadire che “non si lega“. Stretti nel loro flash mob, oltre 4mila persone hanno intonato cori come ‘Fuori la Lega da” eto Bella ciao hanno abbracciato simbolicamente le piazze di Bologna e Modena. Mentre la rete si attiva anche in Calabria, l’altra regione al voto oltre all’Emilia Romagna. “Populisti, la festa è finita“, grida Chiara Puccio sul palco in questo esordio siciliano del movimento che dice ...

