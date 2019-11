Sardegna | in auto con mezzo chilo di droga | senza patente né assicurazione | arrestato

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 22 novembre 2019) Incondi hashish,née con oltre 1500 euro in contanti nelle tasche. C.M., 20 anni, originario di Quartu Sant’Elena e ufficialmente disoccupato, è statolo scorso pomeriggio dai Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Quartu, con le pesanti accuse di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane – dopo aver passato la notte agli arresti domiciliari – ieri mattina è stato giudicato per direttissima in un’aula del Tribunale di Cagliari. Il giudice - dopo aver convalidato l’arresto – ha concesso i termini a difesa all’indagato, in modo che il suo avvocato possa studiarsi meglio le carte. Il processo è stato infatti rinviato al prossimo 11 dicembre....

