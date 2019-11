Samsung Galaxy A71 avrà una batteria di tutto rispetto | così come quella dell’ancora

Conviene la Samsung Galaxy Celebration Box? Analisi prezzo del contenuto : Avete già sentito parlare del Samsung Galaxy Celebration Box? In occasione del decennale che decorre quest'anno dal lancio del primo Galaxy, l'azienda di Seul ha ben pensato di proporre una scatola speciale, il cui protagonista assoluto è il Samsung Galaxy Note 10 Plus. Il phablet di ultima generazione nella sua veste migliore sarà accompagnato da alcuni altri accessori, tra cui lo smartwatch Galaxy Watch Active 2 e le cuffie wireless Galaxy ...

Come il Motorola RAZR il Samsung Galaxy Fold 2? Le ipotesi possibili : Si riaffaccia il Samsung Galaxy Fold 2, dispositivo di cui ormai si parla spessissimo e che dovrebbe un po' assumere le sembianze del Motorola RAZR. Come riportato da 'SamMobile', il colosso di Seul sembra più che intenzionato a seguire questa direzione, Come mostrato da un'animazione pubblicata di recente su Twitter e presumibimente esibita dal secondo display mentre il telefono è sotto carica. L'utente che si è preso la briga di condividerla ...

Sembra Sempre più probabile che per il Samsung Galaxy Fold 2 il produttore decida di cambiare form factor e puntare su un design a conchiglia

Per il Black Friday 2019 il Samsung Galaxy S10e : proposta allettante di TIM : Per il Black Friday 2019 non cercavate che il Samsung Galaxy S10e? TIM potrebbe accontentarvi proponendolo a piccole rate a 0 anticipo a partire dal 25 novembre (promozione valida fino all'8 dicembre). Come riportato da 'mondomobileweb.it', il contributo mensile è pari a 10 euro, per 30 mesi. Il prezzo complessivo del dispositivo è di 779.90 euro: il risparmio sarebbe quindi di 480 euro accettando l'offerta di TIM. Vi ricordiamo anche che il ...

A qualche mese di distanza dalla presentazione dei Samsung Galaxy S11 i rumor tentano di ricostruire la possibile scheda tecnica dei prossimi top coreani

Numerose immagini render e un video a 360 gradi ci mostrano come sarà il nuovo Samsung Galaxy A71

Lo sviluppo della One UI 2.0 di Samsung prosegue a gonfie vele: è già in fase di rilascio la sesta beta basata su Android 10 per la gamma Galaxy S10

Arriva il volantino Trony Black Friday senza IVA : occasioni Samsung Galaxy S10 e Note 10 : Non poteva certo mancare all'appello pure il volantino Black Friday Trony, al via domani 22 novembre e valido fino al prossimo 30 novembre, dunque per tutto il periodo di shopping compulsivo nella fase di avvicinamento al Natale. Quello che propone la ben nota e pure diffusa catena di elettronica è lo sconto dell'IVA su un numero ragguardevole di prodotti, almeno fino ad esaurimento scorte. Per quanto riguarda la categoria smartphone, vanno ...

Praticamente un top di gamma il Samsung Galaxy S10 Lite : possibile costerà poco? : Il database dell'FCC (ente americano operante nel campo delle telecomunicazioni), come riportato da XDA Developers, ci offre nuove conferme sul Samsung Galaxy S10 Lite, che dovrebbe ormai accingersi al lancio. Contrassegnato dal codice prodotto 'SM-G770F', il device monterà uno schermo da 6.7 pollici con risoluzione FullHD+, il processore Snapdragon 855, 8GB di RAM e 128GB di memoria interna (espandibile tramite microSD). La fotocamera ...

Perché la batteria del Samsung Galaxy S11 sarà molto più grande : la nuova tecnologia : Manca ancora diverso tempo alla presentazione del Samsung Galaxy S11, ma le indiscrezioni si stanno facendo davvero incontenibili: in particolare è emerso che a stupire sarà soprattutto l'autonomia del prossimo top di gamma. Stando ad un rapporto proveniente dalla Corea del Sud, ITM Semiconductor si sarebbe occupata di fornire al colosso di Seul una batteria che si avvale della tecnologia PMP (Protection Module Packages), grazie alla quale le ...

Samsung annuncia le nuove colorazioni Aura Red e Aura Pink per il Samsung Galaxy Note 10

Il Samsung Galaxy S11 riceve la certificazione 5G e presenta anche il supporto alla ricarica da 25W

Sesto squillo dal Samsung Galaxy S10 con Android 10 : ennesima beta il 21 novembre : Arrivano novità interessanti per quanto concerne uno smartphone tanto popolare in Italia come il Samsung Galaxy S10. Nonostante il programma beta di Android 10 non sia mai stato diffuso ufficialmente nel nostro Paese, oggi 21 novembre non si può ignorare l'annuncio relativo alla distribuzione della sesta beta. Si tratta di una svolta ulteriore che dà continuità rispetto a quanto vi ho riportato di recente sulle nostre pagine, a proposito di un ...

Secondo alcune piuttosto attendibili, Samsung si sta preparando a concludere il 2019 con il lancio di altri tre smartphone a dicembre: Galaxy S10 Lite, Galaxy Note 10 Lite e Galaxy A51.