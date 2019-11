Salvini su Conte e Mes | ' Se tutto per la poltrona | sarebbe alto tradimento | c' è la galera'

Mes : vertice a Palazzo Chigi - Salvini attacca il premier Conte : vertice sul Mes, il fondo europeo salva Stati, stamane a Palazzo Chigi. Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha presieduto la riunione alla quale hanno preso parte anche i ministri Luigi Di Maio, Enzo Amendola, Roberto Gualtieri, Federico D'Incà e Luigi Marattin in rappresentanza di Italia Viva. A rappresentare il PD, il ministro Dario Franceschini, mentre per Leu è arrivato a Palazzo Chigi Stefano Fassina. La maggioranza di governo ...

Salvini : "Sul Mes Alto tradimento Conte" : 11.30 Salvini chiede un confronto televisivo con il premier. "Abbiamo sempre detto no -ha ribadito a Unomattina- sono pronto a un confronto tv con Conte sul Mes, se viene qui fa la figura del bugiardo o dello smemorato, sono pronto quando vuole". Poi aggiunge: "Non vorrei che Conte avesse venduto la nostra sovranità per tenersi la poltrona. Se così fosse, sarebbe Alto tradimento e, in pace o in guerra, è un reato punibile con la galera".

Meccanismo europeo di stabilità - vertice a Chigi con Conte - Di Maio e Gualtieri. Salvini : “Rischia di far saltare i risparmi” : E’ durato poco più di un’ora il vertice a Palazzo Chigi, presieduto da Giuseppe Conte, sulla discussa riforma del Meccanismo europeo di stabilità. Il premier, che riferirà in Parlamento il 10 dicembre, durante il vertice si è allontanato per incontrare il commissario economico agli Affari Economici Pierre Moscovici che ieri parlando al Corriere aveva ricordato come la revisione del Mes comprenda il cosiddetto backstop per le banche, ...

Salvini sfida Conte a un duello in TV : Continua lo scontro a distanza sul Mes tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e Matteo Salvini. Il leader della Lega ha invitato il premier a un confronto TV. "Organizzate un confronto qua con il presidente Conte - ha detto Salvini rivolgendosi ai conduttori di Uno Mattina - noi della Lega abbiamo sempre detto di 'no' sul Mes. Se lui viene qua, o fa la figura del bugiardo o quella dello smemorato".Continua a leggere

Salva Stati - vertice di maggioranza Salvini evoca il carcere per Conte : "Non vorrei che Conte avesse venduto la nostra sovranità per tenersi la poltrona. Se così fosse, sarebbe alto tradimento e, in pace o in guerra, è un reato punibile con la galera". Con queste parole Matteo Salvini, parlando del caso Mes a Uno Mattina, evoca il carcere per il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Segui su affaritaliani.it

Mes - Matteo Salvini attacca Giuseppe Conte : "Se cede sarebbe alto tradimento - che viene punito col carcere" : Pesantissimo attacco di Matteo Salvini a Giuseppe Conte: "Il Mes è un trattato che rischia di far saltare i risparmi degli italiani, è un modo di fare terrorismo, sarebbe un trattato folle, un organismo privato decide di quanto tagliare i fondi delle banche per salvare le banche tedesche", sbotta il

Mes - la verità sullo scontro tra Giuseppe Conte e Matteo Salvini - cosa promise il premier a giugno : "Sovranismo da operetta", tuona Giuseppe Conte, "bugiardo e smemorato", risponde Matteo Salvini. Uno scontro totale quello tra il premier e il leader della Lega sul Mes, che in realtà si riferisce a fatti accaduti quando i due governavano insieme nell'esecutivo giallo-verde. Secondo il presidente de

CONTO CORRENTE PIGNORATO SE TASSE NON PAGATE/ Salvini "Urss" - Conte "fake news" : TASSE locali non PAGATE? Il CONTO CORRENTE sarà PIGNORATO: la norma choc nella Manovra Pd-M5s-Iva-LeU. Conte 'fake news', Castelli 'non ci sono le multe'

Mes - Salvini : "Il signor Conte è bugiardo o smemorato" : Matteo Salvini ha replicato in maniera praticamente immediata all'attacco riservatogli oggi dal Premier Giuseppe Conte sul tema del Mes, il Meccanismo europeo di stabilità. Il Presidente del Consiglio ha accusato il leader leghista di creare un delirio collettivo sull'argomento del fondo di salvataggio che serve a garanzie la stabilità nell'eurozona. Salva-Stati, Conte: "Salvini alimenta il ...

Sondaggi politici - Salvini è ancora il leader più amato (41%) - Conte staccato di quasi 10 punti : Secondo l'ultimo Sondaggio Emg Acqua, realizzato per Agorà su Raitre, se si votasse oggi la Lega di Matteo Salvini sarebbe ancora primo partito, con il 32,6% dei voti. Per il 24% degli intervistati totali la colpa della perdita di consenso del Movimento 5 Stelle alle ultime tornate elettorali è da attribuirsi "all’alleanza prima con la Lega e poi con il Pd".Continua a leggere

Conte attacca Salvini : "Sul Mes sovranismo da operetta" : Uno pretende che "l'opposizione sia seria e credibile altrimenti fa solo sovranismo da operetta", l'altro gli dà del "bugiardo" o, in subordine, dello "smemorato". L'ennesimo duello tra il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e il leader della Lega, Matteo Salvini si rinnova sul tema del Mes, il meccanismo europeo di stabilità che il Carroccio Contesta e sul quale il Movimento 5 stelle vuole chiarimenti. L'affondo di Conte ...

Fondo Salva-Stati : Salvini contro Conte “sempre detto no al Mes” : Fondo Salva-Stati: Salvini contro Conte “sempre detto no al Mes” Il Fondo Salva Stati e la riforma del Meccanismo Europeo di stabilità sono l’ultimo terreno di scontro tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ed il leader dell’opposizione, nonché numero uno della Lega, Matteo Salvini che ha ribattuto con durezza alle parole del premier. A fronte delle richieste di chiarimenti avanzati dall’opposizione ...

Salva-Stati - Conte a Salvini : «Delira - era al tavolo a sua inaputa». La replica : «Bugiardo» : La riforma del meccanismo Salva-Stati riporta il dibattito tra maggioranza e opposizione ai livelli di guardia con il premier e il leader della Lega che affilano i coltelli. Giuseppe Conte, chiamato...

Salva-Stati - Conte : "Salvini alimenta il delirio collettivo. No al sovranismo da operetta" : Il Premier Giuseppe Conte oggi ha partecipato dell'assemblea dell'Anci ad Arezzo e, a margine, ha parlato del Mas, il Meccanismo europeo di stabilità, ossia il fondo permanente di salvataggio della zona euro, creato nel 2012, che serve per garantire la stabilità nell'eurozona e sostenere con aiuti finanziari i Paesi in difficoltà, a patto che rispetti alcuni requisiti. Su questo tema Conte è andato direttamente all'attacco di Matteo ...