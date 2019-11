Fonte : ilnapolista

(Di venerdì 22 novembre 2019) «Non so se ilavrà la forza morale per uscire fuori da questo momento, ma so che ha l’uomo giusto per farlo: Carlo Ancelotti. È stato proclamato ottavo miglior allenatore della storia del calcio. Pensate davvero che un altro tecnico possa riuscire dove non riesce Carlo?». Parte così Arrigonella lunga intervista rilasciata oggi al Mattino, non uno qualsiasi, ma lui che in quella stessa classifica è al terzo posto, alle spalle di Rinus Michel e sir Alex Ferguson., cosa sta succedendo al? «Vedo qualche giocatore di troppo che non corre, che non si sacrifica, che non dà la vita per la squadra e per i compagni. Giocatori che hanno perso la passione e l’etica del collettivo. Che stanno sempre a inseguire l’avversario, il che significa che hanno sbagliato qualcosa in partenza.E nel giorno della partita raccolgono i frutti del lavoro della settimana» In ...

napolista : #Sacchi: «Mele marce nello spogliatoio del #Napoli» Intervista al Mattino: «Vedo troppi giocatori che non corrono,… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: RASSEGNA - Corriere dello Sport: 'Ronaldo cerca una via di fuga', Il Mattino: 'Sacchi: 'Mele marce nello spogliatoio de… - milanmagazine_ : RASSEGNA - Corriere dello Sport: 'Ronaldo cerca una via di fuga', Il Mattino: 'Sacchi: 'Mele marce nello spogliatoi… -