Rugby | Champions Cup 2019-2020 | Benetton Treviso | con i Saints per la prima vittoria

Fonte : oasport

(Di sabato 23 novembre 2019) Appuntamento domani pomeriggio alle 14 allo stadio Monigo di, e in diretta streaming su DAZN, per lache nel secondo turno della HeinekenCup ospita i Northampton. I biancoverdi sono reduci dalla più che convincente prova di Dublino, dove sono usciti sconfitti contro il Leinster, ma giocando alla pari con gli irlandesi per tutti gli ottanta minuti. Contro i, che all’esordio hanno vinto in casa con il Lione, un’occasione per fare un ulteriore passo avanti e trovare laeuropea. Non sarà facile, perché Northampton sta vivendo un ottimo momento di forma e, infatti, guida la classifica nella Premiership inglese, ma Duvenage e compagni sanno sfruttare al meglio il fattore campo e nonostante le tante assenze per infortunio possono comunque schierare un XV di assoluto valore domani. Diverse le defezioni, infatti, nella rosa ...

Rugbymeet : Benetton - Northampton Saints: le formazioni per l’esordio del Monigo 14 infortunati per Treviso, nei Saints in ca… - Rugbymeet : Marco Lazzaroni al 100° cap in bianco verde “non siamo più una mina vagante” Champions Cup: Leinster - Benetton Rug… - TREVISOEVENTI : -