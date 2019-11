Rubate 20 tonnellate di cioccolato Milka dal valore di 50mila euro | è caccia al ladro

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 22 novembre 2019) Èaldiin Austria, dove fa discutere un misterioso furto di 20di dolciumi, l’azienda che ha come icona la mucca lilla. Sul caso indaga la polizia che sta provando a districare un’intricata matassa di appalti e subappalti che ha senza dubbio agevolato il furto. La fabbrica austriaca di Bludenz, infatti, aveva incaricato una società locale di portare i suoi prodotti in Belgio, ma questa aveva subappaltato la commessa a una ditta di trasporti ungherese, che a sua volta aveva delegato a un collaboratore della Repubblica ceca. Quando il camion di nazionalità ceca si è presentato nei giorni scorsi davanti alla fabbrica è stato carico con dolciumi per undi circa, come ha evidenziato un rapporto della polizia. Ma ilnon ha mai raggiunto la sua destinazione. Il camion e l’autista sembrano scomparsi nel nulla. ...

