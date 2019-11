Ronaldo Juventus | dalla Spagna | possibile addio | offerta monstre per CR7

Zapata da “recuperato” a non convocato (come Ronaldo) : niente Juventus : Stava bene, come Ronaldo. E come Ronaldo se ne starà a casa. Zapata lo davano tutti per recuperato, giravano anche i video nelle sue prodezze in allenamento. E in conferenza stampa Gasperini ha confermato che “ha lavorato bene, ma ha ancora qualche paura”, per poi chiudere con un sibillino “meglio un asino sano che un cavallo zoppo”. Ebbene evidentemente il cavallo è anzora zoppo: Zapata non è stato convocato, e salterà ...

Juventus : Cristiano Ronaldo non si sarebbe scusato - ma non c'è nessun caso : La Juventus ha praticamente riaccolto tutti i giocatori impegnati in queste due settimane con le rispettive nazionali: l'ultimo ad arrivare è stato il colombiano Cuadrado, che ha di recente ufficializzato il suo rinnovo di contratto con la società bianconera fino al 2022. A discutere però come al solito è la situazione Cristiano Ronaldo, che è ritornato ad allenarsi con la Juventus. Tanti addetti ai lavori si aspettavano che il portoghese ...

Atalanta Juventus probabili formazioni : fuori Ronaldo - tre novità dal 1' : Atalanta Juventus probabili formazioni- Vigilia in casa bianconera in vista della sfida di campionato contro l’Atalanta. Sarri si affiderà al solito 4-3-1-2 con 3 novità dal primo minuto. Il tecnico dovrà fare a meno di Matuidi e Alex Sandro, mentre resta in dubbio la presenza dal primo minuto di Pjanic. Il centrocampista bosniaco verrà valutato con calma nel corso delle prossime ore prima di prendere una scelta definitiva sul da farsi. ...

Le probabili formazioni di Atalanta-Juventus : Ronaldo rientra tonificato : La Juventus nella 13^ giornata del massimo campionato italiano gioca a Bergamo sabato alle 15:00, in una partita davvero difficile contro la 'Dea' di Gian Piero Gasperini. Con il rientro a Vinovo dei calciatori dai tanti impegni in nazionale e con un Rolando tonificato dalla tripletta segnata con il suo Portogallo contro la Lituania, Sarri ha a disposizione la rosa per preparare la gara con in nerazzurri ai primi posti della classifica di serie ...

Juventus - Cristiano Ronaldo e Rabiot ancora a parte : Pjanic pronto per l’Atalanta : La Juventus continua a viaggiare veloce verso la sfida di sabato prossimo alle 15 contro l’Atalanta. Seduta di allenamento pomeridiana per i bianconeri che oggi hanno riaccolto anche Cuadrado, ultimo a rientrare dagli impegni con le varie Nazionali. Maurizio Sarri ha così potuto lavorare con tutto il gruppo alla Continassa e iniziare a pensare seriamente alla pericolosa partita contro i bergamaschi di Gasperini. ancora buone notizie dagli ...

