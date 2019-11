Rivoluzione di Ancelotti nell’undici titolare per la sfida contro il Milan

Gazzetta : Ancelotti in bilico - ADL prepara la Rivoluzione : Gazzetta: Ancelotti in bilico, ADL prepara la rivoluzione. Decisive le prossime partite A meno di cinque giorni da una partita importantissima come quella contro il Milan, la squadra azzurra si radunerà oggi a Castel Volturno per riprendere gli allenamenti e cercare di dare una svolta ad una stagione finora molto deludente. All’interno di un pezzo […] Leggi tutto L'articolo Gazzetta: Ancelotti in bilico, ADL prepara la rivoluzione ...