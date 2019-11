Risultati NBA – I Bucks stendono Portland con un Antetokounmpo in versione MVP | Pelicans

Basket - NBA 2019-2020 : i Risultati della notte (22 novembre). Antetokounmpo affonda i Blazers - Melli e i Pelicans vincono a Phoenix : Sono solo due le partite che si sono giocate nella notte NBA. Aprono i Milwaukee Bucks, primi ad est, che ospitano dei Portland Trail Blazers in grandissima crisi. A vincere sono proprio i padroni di casa, i quali si impongono col risultato di 137-129 in un match a punteggio altissimo, ove gli attacchi hanno dominato. Top scorer, per la franchigia del Wisconsin, un Eric Bledsoe da 30 punti. Giannis Antetokounmpo, invece, è autore di ...

NBA 2019-2020 - i Risultati della notte (21 Novembre) : Doncic fa la storia - buona la prima della coppia Leonard-George. Vittorie di Milwaukee e Denver : Undici partite in una notte NBA ricchissima. Cominciamo il nostro recap dal fondo e dall’ultima sfida giocata, quella tra i Los Angeles Clippers e i Boston Celtics, che segnava anche la prima insieme tra Kawhi Leonard e Paul George. Un esordio felice per la nuova coppia, con i Clippers che si sono imposti 107-104 dopo un tempo supplementare. Ottimo il contributo di Paul George, che messo a referto 25 punti, mentre Kawhi Leonard ha ...

Risultati NBA – Vittoria Clippers nella notte di Paul George e Kawhi Leonard : Doncic umilia gli Warriors - Rockets ko : I Clippers superano i Celtics con Paul George e Kawhi Leonard in campo, Doncic in tripla doppia contro gli Warriors, ok Bucks e Sixers, Rockets ko: i Risultati dei match della notte NBA notte NBA ricca di partite che hanno tenuto compagnia ai nottambuli e a chi ha fame di grande basket a stelle e strisce. Il big match della notte va ai Los Angeles Clippers che battono i Boston Celtics di Tatum (30 punti) nella prima notte di Kawhi Leonard ...

NBA 2019-2020 - i Risultati della notte (20 novembre). Lakers vittoriosi nonostante un grande Gallinari - Melli d’autore nella vittoria Pelicans : Quattro le partite disputate in questa notte NBA, un po’ meno ampia del solito, ma con tanti temi e tante emozioni da raccontare. Tutti gli occhi puntati sul ritorno in campo di Carmelo Anthony in maglia Portland Trail Blazers (privi di Damian Lillard) finiscono per osservare, invece, la vittoria dei New Orleans Pelicans per 115-104, dopo un terzo quarto che risulta sostanzialmente decisivo e nel quale Nicolò Melli s’inventa buona ...

Risultati NBA – Vittoria per Melli ed i suoi Pelicans - Gallinari non basta contro i Lakers : Sorridono Warriors e Lakers: ko i Thunder di Danilo Gallinari, Vittoria invece per Melli ed i suoi Pelicans I Golden State Warriors ritrovano il sorriso! Splendida Vittoria nelle notte italiana contro i Memphis Grizzlies per 95-114. I 20 punti di Morant sono serviti a poco ai padroni di casa, costretti a cedere ai rivali, trascinati dai 29 e 20 punti rispettivamente di Burks e Robinson. Serata soddisfacente anche per i New Orleans ...

Risultati NBA – Gallinari e Belinelli masticano amaro - Houston sempre più su grazie ad Harden : Dallas ringrazia Doncic : Oklahoma e San Antonio cedono rispettivamente a Clippers e Dallas, i Rockets invece invece non lasciano scampo a Portland Sconfitta che fa male quella subita da Oklahoma nel match contro i Clippers, che inanellano la seconda vittoria consecutiva issandosi al quarto posto della Western Conference. Niente da fare per Danilo Gallinari nonostante una buona prestazione, condita da 14 punti messi a referto in 32 minuti trascorsi in campo. James ...

Basket - NBA 2019-2020 : i Risultati della notte (19 novembre). Harden implacabile anche contro i Blazers - i Mavs vincono il derby texano con gli Spurs grazie a un Doncic straripante : Nove le partite che si sono svolte nella notte NBA. Apre il largo successo dei New York Knicks, 123-105, in casa, contro i Cleveland Cavaliers. Merito, soprattutto, di un Julius Randle che ne mette 30 tirando 12/17 dal campo e di un Marcus Morris che ne aggiunge 23 con 12/13 ai liberi. Per la compagine dell’Ohio, priva di Kevin Love, il migliore è il rookie Kevin Porter Jr. che segna 18 punti. Tutto facile per gli Indiana Pacers che, ...

Basket - NBA 2019-2020 : i Risultati della notte (18 novembre). I Kings interrompono la striscia dei Celtics - vincono ancora i Lakers - bene Melli : Nella notte appena trascorsa si sono disputate sei partite di regular season dell’NBA 2019-2020. Tante le emozioni e gli spunti interessanti: in particolare, da segnalare il successo dei Kings sui Celtics in una partita stupenda che segna la fine della striscia vincente di Boston, la spettacolare performance di LeBron James nella vittoria dei Lakers su Atlanta e l’ottima prestazione di Nicolò Melli nel match vinto dai ...

Risultati NBA – Golden State ko - sorridono i Pelicans di Melli : LeBron James trascina i Lakers alla vittoria : LeBron James tracina alla vittoria i Los Angeles Lakers: i Golden State Warriors cedono ai Pelicans di Melli Poche le sfide NBA andate in scena nella notte italiana, ma lo spettacolo non manca mai. Ad aprire le danze sono stati i Memphis Grizzlies, che hanno ceduto ai Denver Nuggets col punteggio di 114-131. Ai padroni di casa non sono bastati i 22 punti di Jackson ed i 16 punti e 10 rimbalzi di Valanciunas. I Nuggets invece sono stati ...