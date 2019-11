Risultati Liga | 14ª giornata | Levante di misura sul Maiorca | la classifica aggiornata

Risultati Bundesliga - 12ª giornata : pari e spettacolo tra Dortmund e Paderborn - la classifica aggiornata : Risultati Bundesliga – Dodicesima giornata per il campionato tedesco. Si torna in campo per un nuovo turno. Nel match d’apertura di giornata, gol e spettacolo tra Dortmund e Paderborn: finisce 3-3. Werder Brema-Schalke 04 è il big match del sabato. Molto interessante anche Eintracht Francoforte-Wolfsburg. Il Bayern Monaco va in trasferta sul campo del Fortuna Dusseldorf. Chiudono i due posticipi della domenica. Il programma ...

Risultati Liga - 14ª giornata : il programma completo e la classifica aggiornata : Risultati Liga – Anche la Spagna torna in campo dopo la pausa per gli impegni delle Nazionali. Turno che si apre, come al solito, il venerdì con Levante-Maiorca. Sabato in campo le big. Il Barcellona va in trasferta contro il Leganes, l’Atletico Madrid va a Granada, il Real Madrid riceve la Real Sociedad. Domenica in campo Villareal e Siviglia, tra le altre. Il programma completo e la classifica. VENERDI’ ore ...

Risultati Bundesliga - 12ª giornata : il programma completo e la classifica aggiornata : Risultati Bundesliga – Dodicesima giornata per il campionato tedesco. Si torna in campo per un nuovo turno. Sarà il Borussia Dortmund ad aprire contro il Paderborn. Werder Brema-Schalke 04 è il big match del sabato. Molto interessante anche Eintracht Francoforte-Wolfsburg. Il Bayern Monaco va in trasferta sul campo del Fortuna Dusseldorf. Chiudono i due posticipi della domenica. Il programma completo e la ...

Risultati Liga - 13^ giornata : il Siviglia vince il derby - la classifica aggiornata [FOTO] : Risultati Liga – Torna in campo la Liga. Si gioca il tredicesimo turno del campionato spagnolo. giornata che si è aperta con la Real Sociedad, solo 1-1 contro il Leganes. Sabato in campo Real Madrid e Barcellona. I Blancos dominano in trasferta contro l’Eibar, i catalani rispondono contro il Celta Vigo. Tripletta di Messi con due reti su punizione. Domenica il resto del turno. L’Atletico Madrid supera in rimonta ...

Risultati Bundesliga - 11^ giornata : Friburgo di misura sull’Eintracht - la classifica aggiornata [FOTO] : Risultati Bundesliga – Undicesima giornata per il campionato tedesco. La Bundesliga scende in campo per un nuovo ed entusiasmante turno. Si inizia con l’anticipo tra Colonia ed Hoffenheim, colpo grosso in trasferta, 1-2 il risultato finale. Nelle gare delle 15.30 di sabato, pioggia di gol. Solo Paderborn-Augsburg (0-1) è povera di emozioni, mentre nelle altre tre sfide si segna tantissimo. Il Lipsia sbanca Berlino per 2-4, ...

