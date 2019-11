Rimini: furti moto, sgominata banda

I carabinieri di, coadiuvati dai Comandi di Milano e Como, hanno sgominato un'organizzazione composta da 14 membri di etnia Rom,specializzata indidi grossa cilindrata, rubate durante il World Ducati Week di Misano Adriatico. Dopo oltre un anno di attività investigativa tra le province di,Milano e Como, 8 persone, sono state arrestate (una in carcere e 7 ai domiciliari) con l'accusa di associazione per delinquere e ricettazione. Per altri 6 sono state adottate misure alternative al carcere.(Di venerdì 22 novembre 2019)