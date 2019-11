Rifiuti | emergenza Capitale Palazzo Chigi convoca Raggi

Bordoni : emergenza Rifiuti assume connotati tragedia - ripercussioni su turismo e commercio : Roma – L’emergenza rifiuti nella capitale ha assunto ormai i contorni della tragedia. Oltre al sensibile danno di immagine e le pesanti ripercussioni su turismo e commercio che stanno paralizzando l’economia cittadina, resta vivo l’allarme sanitario, con il proliferare di patologie legate alla presenza di rifiuti per le strade. Ama, e ancor prima la sindaca Raggi, sono la punta di un iceberg fatto di mancata programmazione e inadeguatezza, ...

Emergenza Rifiuti - Consiglio Regionale Lazio si riunisce mercoledì : Roma – Il presidente Mauro Buschini ha convocato la seduta n. 43 del Consiglio Regionale per mercoledi’ 20 novembre alle ore 10, con all’ordine del giorno il testo unificato delle proposte di legge n. 122 e n. 137 e la proposta di deliberazione consiliare n. 33. Lo stesso giorno alle ore 15 e’ convocata anche la seduta n. 44 per discutere sull’Emergenza rifiuti nella Regione Lazio. COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI ...

Albani : secchioni spazzatura rotti - emergenza Rifiuti a Garbatella : Roma – Una vera e propria emergenza rifiuti nel quartiere romano della Garbatella dove la rottura di diversi secchioni della spazzatura sta appestando l’aria da stamani alle 6.00. Malgrado i solleciti di intervento inviati al Dr.Magrelli della ASL Rm2 e alla segreteria dell’Assessore all’Ambiente Michele Centorrino la situazione nel corso della giornata non sono migliorate e l’odore malsano dell’aria si è esteso per tutto il quartiere ...

Roma - emergenza Rifiuti : il 48% dei cassonetti rimane pieno per settimane : Roma è sempre più sommersa dai rifiuti: è quanto emerge da un rapporto redatto dall'Agenzia di controllo sulla qualità dei servizi pubblici inviato alla sindaca Virginia Raggi. Il fascicolo è indirizzato nello specifico alla Commissione di vigilanza sull'Ama, la municipalizzata da sempre nell’occhio del ciclone. I dati che emergono dal rapporto in oggetto sono sconfortanti: il 34% delle strade della capitale, infatti, sono invase da cattivo ...

Emergenza Rifiuti a Roma : “Preoccupa la gestione della differenziata” : “Apprendiamo dell’ennesimo risultato amministrativo negativo per il Campidoglio. Stavolta, come riporta il rapporto Legambiente-Sole24ore, riguarda le tematiche ambientali e la raccolta differenziata, che stazione purtroppo su percentuali bassissime. Ciò che preoccupa maggiormente è proprio l’assenza di una programmazione precisa e strategie chiare per trovare soluzioni positive per quanto concerne la raccolta e la realizzazione ...

Rifiuti : emergenza Bellolampo - Rap ‘analisi in regola - non ci sono più scuse’ : Palermo, 9 ott. (AdnKronos) – I Rifiuti di Bellolampo sono in regola. Le analisi effettuate questa mattina, alla presenza di Oikos e Sicula Trasporti, sulla frazione secca presente nei piazzali della discarica di Palermo avrebbero accertato una presenza di organico molto al di sotto del limite del 15% fissato dalla normativa, attestandosi al 9,02 %.“Per l’ennesima volta le analisi prodotte sulla frazione secca del rifiuto ...

Rifiuti : emergenza Palermo - Uil 'serve intervento Protezione civile' : Palermo, 9 ott. (AdnKronos) - "La città di Palermo rischia di diventare una vera e propria discarica a cielo aperto. Da troppo tempo assistiamo ad un inutile passaggio di responsabilità tra Regione e Comune mentre i Rifiuti invadono le strade. E’ necessario chiedere l’intervento del governo nazional

Rifiuti : emergenza Bellolampo - Cisl 'Roma nomini un commissario' : Palermo, 7 ott. (AdnKronos) - "C’è sempre amarezza quando si giunge a invocare l’aiuto del governo nazionale per risolvere le incompiute della politica siciliana, ma il rischio che ancora una volta a pagare siano solo i lavoratori della Rap e la città di Palermo oggi è concreto. Il Ministro dell’Amb

Emergenza Rifiuti a Roma - Flavia Vento si appella a Salvini : Aiutaci tu : La situazione rifiuti a Roma peggiora con il passare dei giorni. Lo sa benissimo Flavia Vento, che sul proprio profilo Twitter ha lanciato l'allarme rivolgendosi direttamente a Matteo Salvini a cui ha chiesto un aiuto: "Vai Matteo, manda a casa Virginia Raggi. Emergenza rifiuti uno schifoooo salvaci tuuu! Basta fate termovalorizzati! A Roma tra poco ci sarà la peste. Salviamo il Pianeta". L'attrice italiana già in passato si era appellata al ...

Rifiuti - emergenza igienica : Roma ha solo quattro mesi per salvarsi : Sui Rifiuti ieri pomeriggio c?è stata una durissima contestazione alla sindaca Raggi che parlava della crisi di Ama: le minoranze (Pd, Fdi e l?ex M5S Grancio) hanno abbandonato...

Caos Rifiuti a Roma - l'attivista grillino Zaghis alla guida di Ama. I medici : «Rischio emergenza sanitaria» : l'Ordine dei medici a lanciare l'allarme: bisogna fare di tutto per evitare che l'immondizia si accumuli in particolare «nei pressi di scuole, ospedali, luoghi pubblici»

Rifiuti - igienista : “A Roma tutte le premesse per un’emergenza sanitaria” : “Ormai sono mesi che la situazione dei Rifiuti a Roma è in costante emergenza igienica, dal punto di vista del decoro e della raccolta. Temo possa degenerare in emergenza sanitaria, perché le premesse ci sono tutte. Certo, il rischio viene attenuato dalla stagione che è meno calda, ma è sempre possibile una forte proliferazione di batteri, parassiti e animali nei pressi dei cassonetti strabordanti“: lo ha dichiarato ...