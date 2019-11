Renzi | enti territoriali che fanno polemiche sono tragedia politica

Renzi fa il selfie con E.T. - il commento di Casini : «Siete identici» : Uno dei tanti rischi dietro un selfie postato sui social, è quello di trovare l'amico in vena di battute. E' successo a Matteo Renzi che, dopo la foto con l'alieno E.T. nello...

Matteo Renzi a “Porta a porta” un’alleanza con Salvini - “mai dire mai” - poi il suo ufficio stampa smentisce : Nella puntata di ieri sera di Porta a Porta l’ospite è stato Matteo Renzi che ha parlato della situazione politica del paese e del futuro del suo partito, Italia Viva. Il leader politico ha detto che l’approvazione del reddito di cittadinanza e di quota 100 del passato governo a guida Lega e M5S è stato un clamoroso autogol. Poi Matteo Renzi ha parlato della possibilità sempre più vicina di elezioni anticipati. Con forza il fondatore ...

Matteo Renzi : "Un'alleanza con Salvini? Mai dire mai". Ma l'ex premier smentisce : Incredibile. Matteo Renzi non chiude a un’alleanza, in futuro, con Matteo Salvini. L’ex premier, intervenendo a Porta Porta su Rai1, ha detto: “Salvini cercherà di spostarsi al centro. Italia Viva è una calamita e porterà a una polarizzazione al centro, scommetto che la prossima sfida dei prossimi due-tre anni non sarà degli estremismi ma al centro”.E poi la sorpresa: “Un’alleanza ...

Mose - lite Giarrusso-Giletti : “Qui inefficienti sono del centrodestra”. E il conduttore si infuria : “Al governo c’erano Renzi e Gentiloni” : Bagarre a “Non è l’arena” (La7) tra l’europarlamentare del M5s, Dino Giarrusso, e il conduttore della trasmissione, Massimo Giletti, sul caso Mose. Giletti esordisce nella sua domanda a Giarrusso, ricordando: “L’accusa che viene sempre fatta al M5s è quella di bloccare le opere e di dire sempre no”. Il politico risponde su chi attribuisce gran parte delle colpe all’azione della magistratura e ...

Calciomercato : FloRenzi verso il Napoli - la Fiorentina si tira fuori dalla corsa : Calciomercato: Florenzi verso il Napoli, la Fiorentina si tira fuori dalla corsa. L’annuncio del direttore sportivo Daniele Pradè Calciomercato: Florenzi verso il Napoli, la Fiorentina si tira fuori dalla corsa – Negli ultimi giorni si era diffusa su gran parte delle testate sportive nazionali, la possibilità che Alessandro Florenzi, in rotta con il club capitolino, […] Leggi tutto L'articolo Calciomercato: Florenzi verso il ...

Fiorentina su FloRenzi? Il ds viola Pradé risponde così : “Su Alessandro Florenzi tutto quello che viene detto in questo momento è aria fritta. A lui ho fatto il primo contratto, gli voglio bene ma è un calciatore della Roma e sta bene lì. Non ho mai parlato di lui né col suo agente né con la Roma”. Sono le parole del direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradé a margine della presentazione del libro ‘Volevo fare il calciatore. I primi passi di Giancarlo Antognoni’. ...

**Iv : Renzi - ‘piano shock sarà depositato 15/1 - chiediamo a Conte diventi decreto’** : Roma, 15 nov. (Adnkronos) – “Una volta che tu hai detto che questi soldi ci sono, come immaginiamo di spenderli? C’è una doppia strategia: la prima è ragionare insieme su come semplificare le procedure e poi c’è una realtà immediata che va sistemata e noi vogliamo che il modello sia quello che ha funzionato all’Expo’ a Milano”. Lo dice Matteo Renzi alla manifestazione di Italia Viva a Torino. ...

Serie A - la TOP 11 degli scontenti : non solo FloRenzi e Mandzukic - tanti “mal di pancia” nelle big : Se ne andato quasi un terzo di stagione. La Serie A ha già detto molto. Chi partiva per vincere è lassù. La Juventus guarda tutti dall’alto. L’Inter di Conte insegue, anche se l’obiettivo di quest’anno non è lo Scudetto. Chi partiva quantomeno per lottare per la vittoria del campionato ed ha deluso è il Napoli. Tra vari problemi tattici, tecnici e di ambiente, vedi gli ultimi casi di furti e rapine e la decisione ...

Manovra - Renzi : “Il problema non è la legge di bilancio ma l’incertezza sugli investimenti” : Renzi lancia un'iniziativa a Torino il prossimo 15 novembre, 'Shock! Le proposte di Italia vive per rilanciare l'economia': "La situazione economica del Paese non è rosea. Tutto ristagna. E il problema non è la legge di bilancio - su cui continueremo la nostra battaglia #NoTax - ma la situazione di incertezza sugli investimenti".Continua a leggere

Fiorentina : fra le idee di mercato per gennaio ci sarebbero Strootman - FloRenzi e De Paul : La Fiorentina di Montella è al centro della bufera. La rovinosa sconfitta con il Cagliari ha chiuso un mese in cui è stata praticamente vanificata la striscia positiva di tre vittorie consecutive messa a segno tra fine settembre e inizio ottobre. Nelle ultime cinque gare sono arrivate le sconfitte con Lazio e Cagliari, i pareggi con Brescia e Parma e l’unica vittoria 2-1 in casa del Sassuolo. Un ruolino di marcia che non è piaciuto ai tifosi e, ...

Renzi chiama il partito di Berlusconi : “Noi approdo naturale - aspettiamo dirigenti”. Carfagna possibilista su “Forza Italia Viva” : Prove tecniche di unione tra il nuovo partito di Matteo Renzi e quello di Berlusconi. Con l’ex segretario Pd, già architetto del Patto del Nazareno, a rompere gli indugi: “Porte aperte a nuovi dirigenti”. Tutto si consuma sul palco del teatro Franco Parenti di Milano, al festival de Linkiesta: “Se Renzi dichiarasse di non voler sostenere più il governo di sinistra ma di avere altre ambizioni, Forza Italia Viva potrebbe ...

Piogge torRenziali in Inghilterra : allagamenti nel South Yorkshire [FOTO] : Piogge torrenziali e allagamenti diffusi nel nord dell’Inghilterra: nella gallery le foto scattate a Rotherham, colpita ieri da un’alluvione lampo. Su parti dell’Inghilterra giovedì si sono registrate le precipitazioni di un mese intero. Tante le persone evacuate. L'articolo Piogge torrenziali in Inghilterra: allagamenti nel South Yorkshire [FOTO] sembra essere il primo su Meteo Web.

Minori : Renzi - ‘ora Alvin diventi presto cittadino italiano’ : Roma, 7 nov. (Adnkronos) – “Questo ragazzino, nato e cresciuto in Italia, è stato rapito dalla mamma che voleva combattere con gli estremisti islamici. La sua è una storia terribile. Grazie alla @crocerossa è tornato a casa in Italia. E spero che qui Alvin possa crescere diventando presto cittadino italiano”. Lo scrive Matteo Renzi su twitter. L'articolo Minori: Renzi, ‘ora Alvin diventi presto cittadino ...

Base Riformista alla ricerca di un anti Zinga per dimenticare Renzi : Roma. Ex Renziani senza Renzi. Renziani ma non Renzisti. La vita dentro Base Riformista è diventata più complicata con la scissione, fra l’obbligo di fedeltà alla “ditta” di Zingaretti, l’incazzatura per gli ex compagni di viaggio che se ne sono andati e i silenzi di chi, invece, non vuole fare il t