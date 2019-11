Regionali : Taverna - 'ho votato per non correre - Houston abbiamo problema' (2) : (Adnkronos) - "Ho votato affinché il MoVimento avesse una chance di uscire dalle dinamiche elettorali per dedicarsi a un nuovo progetto di Governo con l’attuale maggioranza. Ho votato perché ci mettessimo in ascolto dei tanti, troppi, che anche a me hanno chiesto cosa dovessero aspettarsi dal MoVime