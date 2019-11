Regionali | Di Maio | “Quanti voti prenderemo? Lavoriamo per eleggere qualche consigliere”

Regionali Emilia e Calabria - Di Maio chiude al Pd : M5S correrà da solo : M5S esclude alleanze con il Pd alle Regionali in Emilia e Calabria. «Evidentemente andiamo da soli in quelle regioni», ha detto Luigi Di Maio mentre il Movimento annuncia il cadidato in...

**Regionali : domani conference call Di Maio-delegati Calabria E.Romagna** : Roma, 21 nov. (Adnkronos) - A lavoro subito. domani stesso Luigi Di Maio, a quanto si apprende, avrà una conference call con i due responsabili delle elezioni regionali in Calabria ed Emilia Romagna, Paolo Parentela e Andrea Bertani. Sul tavolo la presentazione delle liste. I tempi stringono e i 5 S

Regionali : Di Maio - 'prossima settimana candidati presidenti' : Roma, 21 nov. (Adnkronos) - "La settimana prossima individueremo i candidati presidenti" del M5S per la Calabria e l'Emilia Romagna. Lo annuncia su Facebook Luigi Di Maio.

M5s presenterà le liste alle Regionali in Calabria e in Emilia-Romagna : su Rousseau il 70% a favore. Di Maio : “Correremo da soli” : Il Movimento 5 Stelle parteciperà con proprie liste alle prossime competizioni elettorali regionali in Calabria ed Emilia Romagna. È questo il risultato della votazione su Rousseau, la piattaforma web del Movimento. Bassa l’affluenza su 125.018 aventi diritto hanno votato solo 27.273 persone. Alla fine il No – che per come è stato espresso il quesito referendario significa sì alle liste – il via libera alla partecipazione alle ...

M5S - Di Maio ammette : «Siamo in difficoltà». La base si spacca sul voto per le Regionali su Rousseau : Sdegnati i rappresentanti del Movimento in Calabria ed Emilia Romagna. «Bisogna partecipare alle elezioni». La polemica sul quesito: «Può trarre in inganno i votanti, il sì si può confondere con il no». Alle 20 si chiudono le votazioni