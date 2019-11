Regionali | da Rousseau sì a liste M5S in Emilia Romagna e Calabria

Regionali - Di Maio accetta il verdetto del voto su Rousseau : “In Emilia Romagna e Calabria correremo da soli” : L’annuncio di Luigi Di Maio, davanti ai cronisti a Palazzo Chigi, dopo l’esito del voto sulla Piattaforma Rousseau: “Siamo alternativa alla destra e alla sinistra, siamo la terza via. Dobbiamo essere tutti felici“. Alla fine il No – che per come è stato espresso il quesito referendario significa sì alle liste – ha ottenuto 19.248 voti attestandosi al 70,6%. Il capo politico: “Era necessario fare questo ...

Su Rousseau vince il no - il Movimento parteciperà alle prossime Regionali : La base del Movimento 5 stelle si è espressa a favore (70,6%) della presentazione delle liste pentastellate alle prossime elezioni regionali. È quanto risulta al termine della votazione sulla piattaforma Rousseau. Questo il messaggio apparso sul Blog delle Stelle: "alle ore 20 di oggi, giovedì 21 novembre 2019, si è conclusa la votazione su Rousseau attraverso la quale gli iscritti abilitati al voto hanno potuto ...

Voto su Rousseau : il 70 - 6% a favore della partecipazione del M5s alle Regionali : La base del Movimento 5 stelle si è espressa a favore (70,6%) della presentazione delle liste pentastellate alle elezioni regionali in Emilia Romagna e Calabria. È quanto risulta al termine della votazione sulla piattaforma Rousseau. Questo il messaggio apparso sul Blog delle Stelle: "alle ore 20 di oggi, giovedì 21 novembre 2019, si è conclusa la votazione su Rousseau attraverso la quale gli iscritti abilitati al ...

M5s presenterà le liste alle Regionali in Calabria e in Emilia-Romagna : su Rousseau il 70% a favore. Di Maio : “Correremo da soli” : Il Movimento 5 Stelle parteciperà con proprie liste alle prossime competizioni elettorali regionali in Calabria ed Emilia Romagna. È questo il risultato della votazione su Rousseau, la piattaforma web del Movimento. Bassa l’affluenza su 125.018 aventi diritto hanno votato solo 27.273 persone. Alla fine il No – che per come è stato espresso il quesito referendario significa sì alle liste – il via libera alla partecipazione alle ...

Regionali - da Rousseau sì a liste M5S : 20.45 Rousseau ha deciso:il Movimento 5Stelle parteciperà con proprie liste alle prossime competizioni elettorali Regionali in Calabria ed Emilia Romagna. Sono state espresse 27.273 preferenze su un totale di 125.018 aventi diritto al voto. Il 'No' - che per come è stato espresso il quesito referendario significa sì alle liste - ha ottenuto 19.248 voti attestandosi al 70,6%; il sì, invece, si è fermato a 8.025 preferenze rappresentando il ...

Regionali Emilia Romagna e Calabria - gli iscritti su Rousseau hanno deciso : il M5s parteciperà : Gli iscritti alla piattaforma Rousseau hanno deciso: il Movimento 5 Stelle parteciperà alle prossime elezioni Regionali in Emilia Romagna e Calabria. I vertici del M5s, a partire da Luigi Di Maio, chiedevano una sorta di pausa elettorale per poter prepararsi al meglio agli Stati Generali. Ha votato contro questa pausa il 70% degli iscritti.Continua a leggere

