Reati tributari | patteggiamento possibile solo dopo aver saldato l' intero debito

(Di venerdì 22 novembre 2019) Molto spesso si sente dire in giro che il Fisco italiano è forte con i deboli e deboli con i forti, soprattutto per i diversi accordi transattivi con grandi evasori accertati, tra cui anche diversi personaggi pubblici, che sono stati conclusi in questi anni. E se certamente si tratta di una procedura legale che ha consentito al Fisco di recuperare base imponibile, certamente per la maggioranza dei cittadini italiani, che le tasse le pagano fino all'ultimo centesimo, era percepita come una palese ingiustizia. Ora la Corte di Cassazione è intervenuta sull'argomento con una pronuncia che farà certamente discutere e dai potenziali effetti dirompenti. Infatti, con la Sentenza 47287/2019 della Terza Sezione Penale depositata ieri 21 novembre 2019 è stato cristallizzato il principio che nel caso diil contribuente - evasore non può accedere al beneficio deldella ...

