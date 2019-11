Raggi | Roma ha tutte carte in regola per ospitare Europei nuoto 2022

Roma - il surreale ritorno di De Vito in Aula : dagli applausi alle richieste di dimissioni - la spaccatura nel M5s. Poi il saluto a Raggi : “Devi dimetterti da presidente”. “Io non me ne vado: raccogli tu le 24 firme, se ci riesci”. Una mattinata vissuta in un’atmosfera surreale. Poi la spaccatura alla luce del sole, un nuovo bivio che mette difficoltà politica il M5s a Roma: è giusto, in primis per la storia pentastellata, avere un presidente dell’Assemblea capitolina a processo per corruzione? La risposta, ad oggi, è tutt’altro che unanime. E rischia di logorare un gruppo che ...

Roma - spariscono due nomi di vie intitolate a firmatari del ‘Manifesto della razza’. Raggi : “Ora dedicate a vittime di discriminazioni razziali” : A Roma spariscono i nomi di due strade e un largo, prima intitolate a firmatari del ‘Manifesto della razza’. Al posto di Arturo Donaggio e Edoardo Zavattari, i nuovi intestatari sono tre scienziati che si opposero e furono a loro volta vittime di discriminazioni razziali durante il fascismo: il medico Mario Carrara, la fisica Nella Mortara e alla zoologa Enrica Calabresi. A presentare le nuove targhe la sindaca Virginia Raggi insieme ...

Rifiuti a Roma - da Raggi appello a Zingaretti : trovi una nuova discarica per 1100 tonnellate di scarti. La replica : «Spetta al Comune» : Roma si avvicina all'ennesima emergenza Rifiuti dopo lo stop alla discarica di Colleferro, seguito alla morte di un suo dipendente. E la sindaca di Roma, Virginia Raggi, ha scritto già...

Maltempo Emilia Romagna : chiusa la breccia dell’argine dell’Idice - prosegue il monitoRaggio dei corsi d’acqua : chiusa nella notte la breccia dell’argine dell’Idice che ha causato l’allagamento di una parte del territorio comunale di Budrio, nel bolognese. Ora l’acqua non esce più: tamponata la falla, continua il cantiere per la messa in sicurezza definitiva della zona colpita. Nel frattempo sono in miglioramento le condizioni meteo: nelle prossime ore è previsto uno stop delle precipitazioni. E il quadro della situazione legata al ...

Raggi : Roma da 86° a 76° posto in classifica qualità vita capoluoghi italiani - un passo alla volta : Roma – “Un passo alla volta ce la faremo. Nei giorni scorsi ItaliaOggi, in collaborazione con l’universita’ La Sapienza, ha pubblicato l’annuale classifica sulla qualita’ della vita nei capoluoghi italiani: Roma e’ al 76esimo posto. Abbiamo ancora molto da fare ma finalmente, dopo decenni di immobilismo, qualcosa sta cambiando: abbiamo invertito una tendenza che da inizio millennio era negativa e si ...

Zevi : accanto a rovine romane Raggi lascia suo monumento di ferraglia : Roma – “C’e’ qualcosa di romantico, oltre che di amaro, nella talpa Filippa che rimane interrata nei pressi del Colosseo. accanto alle rovine romane, anche Virginia Raggi lascia il suo monumento (di ferraglia). La sua incapacita’ amministrativa si trasforma dunque in epoca storica e geologica”. Lo scrive su twitter Tobia Zevi, presidente dell’Osservatorio “Roma! puoi dirlo forte”, che ...

Beni culturali : primo monitoRaggio hi-tech per Palazzo Chigi di Ariccia ai Castelli Romani : primo monitoraggio hi-tech per valutare lo ‘stato di salute’ di quadri, affreschi, busti in marmo e pareti in cuoio di Palazzo Chigi di Ariccia (Roma). Un team di ricercatori ENEA ha messo in campo tecnologie avanzate per studiare il patrimonio artistico e culturale di questo celebre edificio che costituisce la quinta scenografica della monumentale piazza di Corte, progettata da Gian Lorenzo Bernini. I risultati saranno presentati domani durante ...

Romano : Cinque Stelle dicano che non ricandidano Raggi : Roma – “Vivo a Roma buona parte della settimana, come si fa ad essere positivi sull’amministrazione Raggi? Lo dico con rispetto della persona Raggi ma con grande senso della realta’ su come e’ amministrata Roma. Sappiamo che Roma non e’ facile da amministrare, ma come si fa a dire che e’ stata una buona amministrazione? Infatti il mio invito ai 5 Stelle, anche per il bene dell’alleanza e’: ...

Box Office Italia weekend 8 novembre 2019 : Siani Raggiunge 4 - 7 milioni - Gli Uomini d’oro €450.000 di incasso - in testa Le Ragazze di Wall Street presentato alla Festa di Roma : Box Office Italia weekend 8 novembre 2019: Il giorno più bello del mondo un altro milione di incasso, Gli Uomini d'oro buon esordio. Continua il successo di Alessandro Siani con il suo ultimo film ...

Roma : Meloni - ‘pronti a confronto per poteri speciali - Raggi poco disponibile’ : Roma, 13 nov. (Adnkronos) – “Dare centralità a Roma e prevedere per la Capitale risorse e poteri speciali è una priorità e Fratelli d’Italia è sempre stata disponibile a dare il proprio contributo per Raggiungere questo obiettivo, come dimostrano le tante proposte presentate e discusse in assemblea capitolina e in Parlamento. Oggi il sindaco Raggi dice che sta scrivendo una proposta di legge su questo tema e si auspica ...

Raggi : Roma deve essere valorizzata e non consumata - va gestita : Roma – “Il Turismo si rilancia se tutti ci mettiamo insieme. Roma puo’ vivere di turismo, che e’ sempre caduto addosso alla citta’. Bisogna iniziate a considerarlo come sistema da gestire, programmare e organizzare. Se e’ vero che Roma e’ una citta’ d’arte piena di musei e monumenti, e molti dicono che sia un museo a cielo aperto, ma io dico che c’e’ anche altro: Roma e’ un ...

Raggi : proposta poteri per Roma dovrà essere proposta della città : Roma – “Stiamo scrivendo una proposta sui poteri per Roma che ovviamente dovra’ essere la proposta della citta’. Quindi le forze politiche di maggioranza e di opposizione dovranno scrivere una proposta che e’ la proposta della citta’ che verra’ poi portata in Parlamento. Si lavora cosi’: la citta’ e’ di tutti e la proposta deve essere di tutti”. Cosi’ la sindaca di Roma, ...