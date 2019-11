Quanti smartphone scontati del 20% su Warehouse Deals di Amazon | ecco i migliori

Ecco Quanti sono gli italiani che gestiscono il denaro con lo smartphone : In base al report Nielsen eFinance, sono in costante crescita gli italiani che utilizzano lo smartphone per la gestione del proprio denaro: i numeri salgono sia per i pagamenti sia per i servizi finanziari online. L'articolo Ecco quanti sono gli italiani che gestiscono il denaro con lo smartphone proviene da TuttoAndroid.

Quanti tesori nascosti Amazon prima del Black Friday 2019 : le occasioni per gli smartphone : L'e-commerce di Jeff Bezos ci va giù pesante e ancor prima di apriure le danze con il Black Friday 2019, i tesori nascosti Amazon riservano una serie di occasioni per la categoria smartphone. In particolare il brand Xiaomi ma pure qualche esemplare Samsung è in offerta da oggi 8 novembre e fino al prossimo martedì 12 novembre. Vediamo nel dettaglio il risparmio garantito con la speciale promozione. L'occasione delle occasioni è certamente ...