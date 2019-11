Programmi TV di stasera | venerdì 22 novembre 2019 Su Rai3 in 1^Tv Margherita Buy in «La

Programmi TV di stasera - giovedì 21 novembre 2019. Su Rai2 in 1^Tv «Life – Non oltrepassare il limite» : Life - Non oltrepassare il limite Rai1, ore 21.35: Miracoli dal cielo Film di Patricia Riggen del 2016, con Jennifer Garner, Kylie Rogers, Martin Henderson. Prodotto in Usa. Durata: 109 minuti. Trama: La vera storia della famiglia Beam: Christy e Kevin conducono una vita serena, hanno tre bellissime figlie, vivono in un’atmosfera familiare armoniosa ed hanno una profonda fede religiosa. Quando però a una delle figlie, Annabel, viene ...

Programmi TV di stasera - mercoledì 20 novembre 2019. Sul Nove nuovo appuntamento con Daria Bignardi e «L’Assedio» : Daria Bignardi Rai1, ore 21.25: Una serata di stelle per il Bambino Gesù Una serata di stelle per il Bambino Gesù è il grande evento di beneficenza condotto da Amadeus dall’Aula Paolo VI della Città del Vaticano. Una serata unica dedicata all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, in occasione della celebrazione dei suoi 150 anni. Amadeus accompagnerà il pubblico in un viaggio in cui i protagonisti saranno le storie dei bambini e dei ragazzi ...

Programmi TV di stasera - martedì 19 novembre 2019. Su Rai1 la replica di «Adriano Olivetti — La forza di un sogno» : Luca Zingaretti in Adriano Olivetti - La forza di un sogno Rai1, ore 21.35: Adriano Olivetti — La forza di un sogno – replica Film Tv di Michele Soavi del 2013, con Luca Zingaretti, Stefania Rocca, Francesco Pannofino. Prodotto in Italia. Trama: Adriano Olivetti entra come apprendista nell’azienda di famiglia a dodici anni, costretto dal padre Camillo a conoscere la realtà della fabbrica che un giorno dovrà dirigere. In Adriano nasce il ...

Programmi TV di stasera - sabato 16 novembre 2019. Su Rai4 in 1^Tv Free la prima stagione di «Narcos» : Wagner Moura in Narcos Rai1, ore 21.25: Una storia da cantare – Novità “La chiamavano Bocca di Rosa”, “Caro amico ti scrivo”, “Mi ritorni in mente”: versi che hanno fatto la storia, parole che rievocano emozioni e ricordi legati ad intramontabili canzoni italiane, capaci di sopravvivere al tempo conquistando anche le nuove generazioni. Con Una storia da cantare Rai1 celebra – in tre uniche prime serate – le straordinarie vite ...

Programmi TV di stasera - venerdì 15 novembre 2019. Su Rai3 Micaela Ramazzotti e Elio Germano in «La Tenerezza» : Micaela Ramazzotti e Elio Germano in La Tenerezza Rai1, ore 20.30: Qualificazione Europei 2020 Bosnia vs Italia Trasferta bosniaca per gli azzurri che hanno già ottenuto la qualificazione agli Europei mentre i padroni di casa sono quasi tagliati fuori dalla lotta per il secondo posto. Pjanic e compagni hanno infatti 10 punti, cinque in meno della Finlandia, che a due giornate dalla fine può chiudere il discorso battendo in casa il Liechtenstein. ...

Programmi TV di stasera - giovedì 14 novembre 2019. Ultimi appuntamenti con «Un Passo dal cielo 5» e «A Raccontare Comincia Tu» : Daniele Liotti Rai1, ore 21.25: Un Passo dal cielo 5 - 1^Tv – Ultima Puntata Fiction di Jan Maria Michelini, Raffaele Androsiglio, Cosimo Alemà del 2019, con Daniele Liotti, Pilar Fogliati, Rocio Muñoz Morales, Gianmarco Pozzoli. Prodotta in Italia. Il figlio: Le conseguenze di quanto successo in Germania si fanno sentire tanto su Neri quanto su Vincenzo, costringendo entrambi a fare i conti con tutto quello che è rimasto in sospeso nelle ...

Programmi TV di stasera - mercoledì 13 novembre 2019. Su Rai3 nuovo appuntamento con «Chi l’ha visto?» : Federica Sciarelli Rai1, ore 21.35: Prodigi – La musica è vita Per il quarto anno consecutivo si rinnova su Rai1 l’appuntamento con Prodigi – La musica è vita, la prima serata dedicata al talento e alla solidarietà realizzata in collaborazione con UNICEF ed EndemolShine Italy. Conduttori della quarta edizione saranno Flavio Insinna e Serena Autieri, già giurata lo scorso anno. Sul palco, con loro, ci sarà anche la piccola Giulia Golia, ...

Programmi TV di stasera - martedì 12 novembre 2019. «Fuori dal Coro» passa al martedì e sfida Floris e Berlinguer : Mario Giordano Rai1, ore 21.35: Enrico Piaggio – Un sogno italiano – 1^Tv Film Tv di Umberto Marino del 2019, con Alessio Boni, Enrica Pintore, Beatrice Grannò, Francesco Pannofino. Prodotto in Italia. Durata: 100 minuti. Trama: La storia di un imprenditore, Enrico Piaggio che con coraggio e determinazione riesce a vincere la sua sfida professionale e umana contro la crisi economica del secondo dopo guerra. Per affrontare le enormi ...

Programmi TV di stasera - lunedì 11 novembre 2019. Ultima puntata per «Stasera tutto è possibile» : Stefano De Martino Rai1, ore 21.35: Il Commissario Montalbano – Il sorriso di Angelica - Replica Film tv di Alberto Sironi del 2013, con Luca Zingaretti, Cesare Bocci. Prodotto in Italia. Trama: Nel corso della notte sono stati svaligiati la casa al mare e il lussuoso appartamento di Carlo e Caterina Peritore. I ladri sapevano che la coppia si trovava in villeggiatura per il fine settimana. Li hanno addormentati con un gas, hanno ...

Programmi TV di stasera - domenica 10 novembre 2019. Su Rai3 Michele Mirabella - Pier Luigi Spada e Francesca Fialdini nello Speciale AIRC «Conta su di Noi» : Francesca Fialdini Rai1, ore 21.25: Nozze Romane – Replica Film tv di Olaf Kreinsen del 2017, con Federica Sabatini, Matthias Zera. Prodotto in Germania/Italia. Durata: 90 minuti. Trama: Prima che possano dirsi di sì, i fidanzati Bianca (una romana di nobili origini) e Max (un architetto tedesco amante della libertà, trasferitosi in Italia per lavoro) devono affrontare il più grande degli ostacoli: fare accettare ai genitori di lei, il ...

Programmi TV di stasera - sabato 9 novembre 2019. Cecilia Gasdia e Rosanna Vaudetti tra «Le Ragazze» di Gloria Guida : Rosanna Vaudetti negli anni '70 Rai1, ore 21.35: Questione di Karma Film di Edoardo Falcone del 2017, con Fabio De Luigi, Elio Germano, Isabella Ragonesi, Stefania Sandrelli. Prodotto in Italia. Durata: 90 minuti. Trama: Giacomo è un ricco erede di una dinastia di industriali, ma preferisce dedicare la sua mente a pensieri e fantasticherie. Un esoterista cambierà la vita di Giacomo dicendogli che ha individuato l’attuale ...

Programmi TV di stasera - venerdì 8 novembre 2019. Su Rai3 «1989 – Cronache dal Muro di Berlino» : Muro di Berlino Rai1, ore 21.35: Tale e Quale Show – Il Torneo – Finale Nuovo appuntamento con Tale e Quale Show – Il Torneo, il varietà condotto da Carlo Conti che questa sera decreterà il vincitore del torneo dei campioni. In gara Agostino Penna che sarà Andrea Bocelli, Francesco Monte se la vedrà con John Legend, Davide de Marinis ricorderà il rock and roll di Little Tony, Lidia Schillaci renderà omaggio a “The Voice” ...

Programmi TV di stasera - giovedì 7 novembre 2019. Celentano contro tutti : Angelina Jolie in Maleficent Rai1, ore 21.25: Un Passo dal Cielo 5 - 1^Tv Fiction di Jan Maria Michelini, Raffaele Androsiglio, Cosimo Alemà del 2019, con Daniele Liotti, Pilar Fogliati, Rocio Muñoz Morales, Gianmarco Pozzoli. Prodotta in Italia. La sorgente dell’odio: Le rivelazioni di un direttore di banca dal passato controverso spingono Vincenzo e Francesco ad intraprendere un pericoloso viaggio verso un remoto paesino tedesco, dove ...

Programmi TV di stasera - mercoledì 6 novembre 2019. Su Rai1 in 1^Tv «La La Land» : La La Land Rai1, ore 21.35: La La Land – 1^Tv Film di Damien Chazelle del 2016, con Emma Stone, Ryan Gosling, J.K. Simmons. Prodotto in Usa. Durata: 126 minuti. Trama: A Los Angeles Mia sogna di recitare e, tra un provino e l’altro, serve caffè e cappuccini alle star; Sebastian è un musicista jazz che suona nei piano bar. I due si incontrano e nasce una travolgente passione, nutrita anche dalla comune volontà di realizzare i propri ...