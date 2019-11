Prestiti | consumatori | “Arbitro bancario vuole tagliar fuori i clienti italiani dai

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 22 novembre 2019) La Corte di giustizia europea impone una riduzione di tutti i costi sostenuti per ottenere un prestito nel caso di estinzione anticipata del finanziamento. Banche e intermediariprendono tempo. Intanto l’Arbitroscende in campo predisponendo un fascicolo da sottoporre alla Conferenza dei collegi giudicanti che dovranno poi dirimere eventuali controversie frae istituzioni finanziarie. Obiettivo: concordare in “riunioni informali” un’impostazione univoca per tutto il territorio nazionale. Fin qui, tutto regolare. O quasi, visto che, secondo il Movimento, il corposo dossier inviato dall’Arbitroinclude anche “un documento redatto dall’Abi”, la potente associazione delle banche. Include poi anche documenti prodotti dal Conciliatoree alcuni pareri di studi legali. Il tutto inviato “in assenza di ogni ...

