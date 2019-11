Presentazione del romanzo “Exitus” di Salvatore Enrico Anselmi il 6 dicembre a Roma

Salto con gli sci - Coppa del Mondo Wisla 2019 : chi vincerà l’ouverture? Presentazione - programma - orari e tv : Nel weekend prenderà il via la XLI Coppa del Mondo maschile di Salto con gli sci. Per il terzo inverno consecutivo si partirà da Wisla, località polacca disposta a investire pesantemente nella disciplina. Infatti il centro della Slesia è sempre stato in grado di garantire un trampolino innevato anche in questo momento della stagione, a dispetto di condizioni atmosferiche ancora autunnali. D’altronde da queste parti vi è grande tradizione ...

Acqua alta a Venezia - Antonio Scurati annulla la Presentazione di “M Il figlio del secolo” : Antonio Scurati, Premio Strega 2019 con "M. Il figlio del secolo", ma soprattutto cresciuto a Venezia, ha annunciato in segno di solidarietà di aver annullato la presentazione del suo romanzo prevista per martedì 19 novembre. E invita la cittadinanza a intervenire a un'assemblea pubblica al Teatro Goldoni per discutere del futuro della città lagunare.Continua a leggere

Sopra gli spalti compare un leone gigante di fuoco : la Presentazione dello stadio è da brividi : Un leone gigante di fuoco che ruggisce e cammina Sopra gli spalti. È la spettacolare presentazione organizzata dall’Estudiantes de La Plata, in Argentina, del nuovo stadio. Gli effetti speciali sono in realtà parte di una proiezione in realtà aumentata, resa visibile dagli appositi occhialini distribuiti a tifosi e spettatori. Video Twitter/Estudiantes de La Plata L'articolo Sopra gli spalti compare un leone gigante di fuoco: la ...

Lotta ai batteri : ad Ancona la Presentazione del robot intelligente contro le infezioni in corsia : Un robot a guida autonoma capace di ridurre drasticamente le infezioni negli ospedali, distruggendo i batteri, anche i più resistenti, ed impedendone la riproduzione. L’innovativo sistema tecnologico di disinfezione si chiama UVD robot e dalla Danimarca, dov’è stato progettato e certificato, è approdato per la prima volta in italia. Arrivato in questi giorni ad Ancona, il rivoluzionario robot in grado di garantire una percentuale di disinfezione ...

Tanti nuovi dettagli su Samsung Galaxy S11 - tra diagonale del display e data di Presentazione : Il noto leaker Evan Blass ci delizia con nuovi dettagli sulla diagonale del display di Samsung Galaxy S11 e sulla probabile data di presentazione ufficiale. L'articolo Tanti nuovi dettagli su Samsung Galaxy S11, tra diagonale del display e data di presentazione proviene da TuttoAndroid.

Ultime anticipazioni su Xiaomi Mi CC9 Pro e Mi TV 5 alla vigilia della Presentazione : A poche ore dalla presentazione di Xiaomi Mi CC9 Pro e Mi TV 5, che avverrà domani in Cina, Xiaomi continua a svelare nuovi dettagli dei nuovi prodotti. L'articolo Ultime anticipazioni su Xiaomi Mi CC9 Pro e Mi TV 5 alla vigilia della presentazione proviene da TuttoAndroid.

Giorgio Tirabassi ha avuto un infarto : un malore lo ha colpito durante la Presentazione del suo film : Giorgio Tirabassi ha avuto un infarto. Il suo nome è finito in tendenza su Twitter e lì è orma da ore da quando, in piena notte, è arrivata la notizia del malore che lo ha colpito ieri intorno alle 19.00 poco prima di incontrare la stampa e i suoi fan a Civitella Alfedena, per un evento organizzato dal Comune in occasione della presentazione del suo nuovo film. Proprio pochi minuti prima di iniziare la conferenza stampa di presentazione de Il ...

Giorgio Tirabassi - infarto alla Presentazione del nuovo film : angioplastica in ospedale ad Avezzano - non è in pericolo di vita : Malore improvviso per l?attore e regista romano 59enne, Giorgio Tirabassi. E? successo nel comune di Civitella Alfedena (L'Aquila), intorno alle ore 21, all?interno del Centro...

Giorgio Tirabassi - infarto alla Presentazione del nuovo film : angioplastica in ospedale ad Avezzano - non è in pericolo di vita : Malore improvviso per l?attore e regista romano 59enne, Giorgio Tirabassi. E? successo nel comune di Civitella Alfedena (L'Aquila), intorno alle ore 21, all?interno del Centro...

Malore per Giorgio Tirabassi durante la Presentazione dell'ultimo film : L’attore Giorgio Tirabassi è stato colto da un Malore improvviso a Civitella Alfedena (L’Aquila), dove stava presentando il suo ultimo film, “Il grande salto”.Tirabassi, 59 anni, era al Centro Congressi dove è stato inizialmente soccorso e poi trasportato in ospedale a Castel di Sangro e, in seguito, all’ospedale di Avezzano. All’origine del Malore un probabile infarto, secondo quanto ...

Giorgio Tirabassi - infarto durante la Presentazione del film a L'Aquila : l'attore è ricoverato : Paura per Giorgi Tirabassi. Infatti, l'attore e regista romano - come riporta il Messaggero - è stato colto da un malore improvviso vener sera. E? successo nel comune di Civitella...

Giorgio Tirabassi - infarto alla Presentazione del nuovo film : in ospedale ad Avezzano - non è in pericolo di vita : Malore improvviso per l?attore e regista romano 59enne, Giorgio Tirabassi. E? successo nel comune di Civitella Alfedena (L'Aquila), intorno alle ore 21, all?interno del Centro...

Giorgio Tirabassi - infarto alla Presentazione del nuovo film : in ospedale ad Avezzano - non è in pericolo di vita : Malore improvviso per l?attore e regista romano 59enne, Giorgio Tirabassi. E? successo nel comune di Civitella Alfedena (L'Aquila), intorno alle ore 21, all?interno del Centro...

Giorgio Tirabassi colpito da malore poco prima della Presentazione del suo film : “E’ grave” : L’attore e regista romano Giorgio Tirabassi è stato colpito da malore e si trova ricoverato all’ospedale di Avezzano, in Abruzzo. Le sue condizioni, secondo fonti locali citate dal Messaggero, sono gravi. Secondo le stesse fonti si tratterebbe di un infarto. L’attore, 59 anni, si trovava al Centro Congressi di Civitella Alfedena, in provincia dell’Aquila, dove Tirabassi avrebbe dovuto partecipare alla presentazione del ...