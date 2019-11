Premier League 13^ giornata | apre Mourinho | West Ham-Tottenham in tv su Sky il 23 novembre

Tottenham - Josè Mourinho torna in Premier League dopo 11 mesi dall’esonero dal Manchester United : sarà la volta buona? : Josè Mourinho torna ad allenare in Premier. Il portoghese è il nuovo allenatore del Tottenham. Lo Special One prende il posto di Mauricio Pochettino esonerato ieri sera. L’ex allenatore dell’Inter, del Chelsea e del Manchester United, ha firmato con la squadra inglese un contratto fino alla fine della stagione 2022-23. “Sono entusiasta di entrare a far parte di un club con un patrimonio così grande e sostenitori così appassionati”. ...

Mourinho si prepara per il ritorno in Premier League : La redazione di Sky Sport riporta in merito al futuro della panchina del Tottenham dopo l’esonero di Pochettino. Mourinho resta alla finestra per un possibile ritorno in Premier. “Mauricio Pochettino e il Tottenham, fine della storia. L’allenatore argentino è stato esonerato dagli Spurs, che hanno comunicato la decisione attraverso una nota ufficiale. Pochettino paga un avvio di stagione particolarmente complicato in ...

Premier League – Rivoluzione Tottenham - esonerato Pochettino : Il Tottenham cambia tutto ed esonera Mauricio Pochettino. Dopo cinque anni alla guida degli Spurs il tecnico argentino lascia il posto. Si chiude inevitabilmente un’epoca per la formazione londinese che aveva avuto un avvio di stagione non proprio esaltante L’annuncio del club attraverso i canali ufficiali ed i sociale “Il club annuncia che Pochettino e il suo staff sono stati sollevati dal loro incarico”, La decisione ...

Premier League : trovata bomba inesplosa nei pressi dello stadio - West Ham-Arsenal a rischio rinvio : Uno dei tanti derby di Londra, quello tra West Ham e Arsenal, rischia seriamente di subire un rinvio. La causa è il ritrovamento di una bomba inesplosa a pochi metri dal London Stadium. Si tratta del ritrovamento di una bomba inesplosa piuttosto datata e il Mirror dà per certo che si tratti di una carica risalente alla seconda guerra mondiale. La bomba è stata ritrovata in maniera del tutto casuale, grazie a dei lavori di ristrutturazione ...

Premier League date mercato invernale – La Premier League ha confermato le date per quanto riguarda la prossima sessione invernale del mercato dei trasferimenti. La finestra si aprirà il 1° gennaio del 2020 e si chiuderà il 31 dello stesso mese – un venerdì –, alle ore 23.00.

Premier League - stangata a Bernardo Silva per l’ironia razzista sul compagno Mendy : squalifica e multa salata : La Federazione inglese non perdona Bernardo Silva per il tweet razzista su Mendy: squalifica e multa salata per il giocatore del Manchester City Qualche settimana fa Bernardo Silva era finito al centro di un particolare caso mediatico. Il giocatore portoghese aveva postato una foto, in maniera ironica, che ritraeva il compagno Benjamin Mendy affiancato alla mascotte delle arachidi ‘Conguito’, un piccolo bambino africano (caricatura ...

FIFA 20 Ultimate Team : Jamie Vardy Player Of The Month causa un crollo del mercato delle carte Premier League : Se state giocando a FIFA 20 Ultimate Team vi sarete accorti che il mercato delle carte della Premier League ha subito un tracollo: la causa? Jamie Vardy. L'attaccante ha avuto un ottobre prolifico con la sua squadra, il Leicester, attestandosi capocannoniere con 10 goal all'attivo.EA Sports ha deciso di rilasciare una versione POTM (Player Of The Month) di Jamie Vardy in FIFA 20 Ultimate Team: essenzialmente è una carta standard di Vardy ma con ...

Liverpool-Manchester City - Mourinho non ha dubbi : “la Premier League è già decisa - a meno di epidemie” : L’allenatore portoghese ha espresso il proprio giudizio sulla Premier League, consegnandola idealmente al Liverpool Il successo ottenuto dal Liverpool nello scontro diretto contro il Manchester United ha aumentato il vantaggio dei Reds in testa alla Premier League, salito adesso a 8 punti su Chelsea e Leicester e a 9 sulla squadra di Guardiola dopo 12 giornate. AFP/LaPresse Il match di Anfield ha confermato l’attuale ...

Risultati Premier League - 12^ giornata : il Liverpool vince e va a +8 - la classifica aggiornata : Risultati Premier League – Si gioca il dodicesimo turno di Premier League. Il massimo campionato inglese entra nel vivo. Ad aprire la giornata Norwich-Watford, nel delicatissimo scontro salvezza blitz in trasferta, finisce 0-2. Alla prima del sabato, il Chelsea regola per 2-0 il Crystal Palace con le reti di Abraham e Pulisic. Il Tottenham non riesce ad avere la meglio dello Sheffield United, l’Arsenal cade sul campo del ...

LIVE Liverpool-Manchester City - Premier League in DIRETTA : Kloop manda in campo tutti i titolari : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.55 Il Manchester City non è riuscito a vincere nessuna delle ultime 18 partite giocate ad Anfield in tutte le competizioni (16 in Premier League), dal 2003. 16.52 Ecco le formazioni ufficiali: LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Lovren, van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Wijnaldum; Salah, Firmino, Mané. All. Klopp MAN. City (4-3-3): C. Bravo; Walker, Stones, Fernandinho, ...

LIVE Liverpool-Manchester City - Premier League in DIRETTA : scontro diretto pazzesco ad Anfield : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di LIVErpool-Manchester City big match della Premier League 2019-20, Il LIVErpool cerca l’allungo decisivo mentre il Manchester City deve vincere per accorciare il distacco dalla capolista. LIVErpool che viene dall’importante vittoria in Champions League contro il Genk per 2-1 e per lo stesso risultato in Premier League contro l’Aston ...

Liverpool-Manchester City - Premier League : orario d’inizio - tv - streaming e programma : Arriva dopo undici giornate il primo vero momento cruciale della Premier League 2019-2020, il campionato più spettacolare e competitivo del panorama calcistico mondiale. Il match di cartello del dodicesimo turno del girone d’andata è in programma domani alle ore 17.30 e vedrà fronteggiarsi Liverpool e Manchester City, le due favorite principali per il titolo. Lo scontro diretto per il vertice si disputerà nel meraviglioso scenario ...

Risultati Premier League - 12^ giornata : il Chelsea regola il Crystal Palace - la classifica aggiornata : Risultati Premier League – Si gioca il dodicesimo turno di Premier League. Il massimo campionato inglese entra nel vivo. Ad aprire la giornata Norwich-Watford, nel delicatissimo scontro salvezza blitz in trasferta, finisce 0-2. Alla prima del sabato, il Chelsea regola per 2-0 il Crystal Palace con le reti di Abraham e Pulisic. Il Tottenham riceve lo Sheffield United, l’Arsenal va sul campo del sorprendente Leicester. Domenica ...