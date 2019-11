Più Deep State please

Per credere non basterà Più vedere. L'allarme deepfake è serio : Il coup de theatre è arrivato nel bel mezzo del convegno “La minaccia del deepfake: non basta più vedere per credere”con un video manipolato in cui un fake di Francesco Giorgino, dotato di una voce tale e quale alla sua, seduto nello studio del Tg1 annuncia in apertura del notiziario “l'approvazione della riforma monetaria e il ritorno alla lira”. Un esempio-monito dei pericoli del deepfake, proiettato davanti a sorpresa davanti ...