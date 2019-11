Pier Luigi Bersani | voti ai politici a Dritto e Rovescio | Renzi | non

Pierluigi Bersani : "Li mortacci tua"/ Video - show in diretta con Floris e la D'Amico : Pierluigi Bersani: "Li mortacci tua", Video. Simpatico siparietto in diretta tv a La7 fra il conduttore Floris e il volto di Sky Sport, Ilaria D'Amico

Tragedia nel FIM Enduro Vintage Trophy : muore d’infarto Pierluigi Mattioli : Mondo dei motori in lutto per la morte di Pierluigi Mattioli: il pilota 57enne è morto d’infarto nel corso del FIM Enduro Vintage Trophy La Federazione Internazionale di Motociclismo e la Federazione Motociclistica Italiana informano con grande rammarico della scomparsa di Pierluigi Mattioli. 57 anni, nato a Gorizia e tesserato con il Moto Club Manzano, stava partecipando al FIM Enduro Vintage Trophy, competizione inserita ...

Programmi TV di stasera - domenica 10 novembre 2019. Su Rai3 Michele Mirabella - Pier Luigi Spada e Francesca Fialdini nello Speciale AIRC «Conta su di Noi» : Francesca Fialdini Rai1, ore 21.25: Nozze Romane – Replica Film tv di Olaf Kreinsen del 2017, con Federica Sabatini, Matthias Zera. Prodotto in Germania/Italia. Durata: 90 minuti. Trama: Prima che possano dirsi di sì, i fidanzati Bianca (una romana di nobili origini) e Max (un architetto tedesco amante della libertà, trasferitosi in Italia per lavoro) devono affrontare il più grande degli ostacoli: fare accettare ai genitori di lei, il ...

Buon compleanno Alessandro del Piero - Luigi de Mitri… : Buon compleanno Alessandro del Piero, Luigi de Mitri… …Biagio Antonacci, Marco Bellocchio, Patrizia de Blanck, Luis Felipe Scolari, Paola Senatore, Lou Ferrigno, Annalisa Silvestro, Lorenzo Becattini, Gregorio Fontana, Riccardo Rossi, Edoardo Nesi, Samantha de Grenet, Albano Bizzarri, Alberto Gerbo, Tommaso Cherubini, Giovanni Venturini… Oggi 9 novembre compiono gli anni: Luigi de Mitri, giornalista; Luigi Tallarico, giornalista, critico d’arte; ...

Ballando con le Stelle 2020 - Pierluigi Diaco concorrente? : Pierluigi Diaco potrebbe essere uno dei concorrenti della prossima edizione di Ballando con le Stelle, il talent show vip sul ballo condotto da Milly Carlucci, che tornerà in onda nel 2020, come di consueto, durante la prossima primavera, in prima serata su Rai 1.Una prima concorrente, la quindicesima edizione di Ballando con le Stelle, già ce l'aveva: si tratta di Elisa Isoardi che, in un'intervista concessa al settimanale Diva e Donna, ha ...

Ballando con le stelle - l'ombra di Pierluigi Diaco : Rai 1 - la voce clamorosa su Milly Carlucci : Si scaldano i motori per la nuova edizione di Ballando con le stelle, il programma condotto da Milly Carlucci su Rai 1, che tornerà il sabato sera in prima serata a fine marzo. E, ovviamente, si sprecano indiscrezioni e voci. L'ultima è di quelle piuttosto clamorose, rilanciata da Dagospia: la Carlu

Kitikaka – Appello a Pierluigi Pardo : ridacci la vera Wanda Nara - non può essere ridotta al ruolo di semplice valletta : Quando dice “parescio” è uno dei momenti più caldi della domenica sera. “Sero a sero” e “sona ciempion” aumentano le palpitazioni. “Grassie” ed “essordio” coronano rapidi gli attimi fuggenti in cui Wanda Nara si regala anima e corpo al suo affezionatopubblico. Quella “s” alla Omar Sivori che riesce a donarci una squadra inesistente – la “pal” – ma incredibilmente sexy – è la Spal, per chi fosse già in tachicardia – è il chiodo fisso di noi ...

Accordi&Disaccordi (Nove) - Pier Luigi Bersani è l’ospite di Scanzi - Sommi e Travaglio venerdì 25 ottobre alle 22.45 : Dopo l’ottimo esordio della scorsa settimana, torna sul Nove di Discovery Italia il talk di approfondimento politico “Accordi&Disaccordi”, in onda venerdì 25 ottobre 2019 alle 22.45. I conduttori Luca Sommi e Andrea Scanzi accolgono in studio il leader di Articolo Uno ed ex segretario del Partito democratico Pier Luigi Bersani. Tra i temi affrontati, le discussioni in seno al governo sulle misure principali della manovra finanziaria; il test ...

Valeria Graci di Io e Te di notte svela : “Pierluigi è diacocentrico” : Valeria Graci confessa: “Pierluigi è diacocentrico e diakonovista” E’ uno dei volti della comicità italiana più amati dal pubblico grazie alle sue incursioni a Striscia La Notizia nei panni del personaggio in voga del momento e grazie alla sua partecipazione a Io e Te (per tutta l’estate) e ora la versione nottura condotta come sempre da Pierluigi Diaco: si sta parlando ovviamente di Valeria Graci che al settimanale Ora ...

Retroscena Blogo : Rai1 il sabato sera punta su cultura ed emozioni con Alberto Angela e Pierluigi Diaco anche nel 2020 : Se il Cda tenutosi ieri per il calo di ascolti non ha generato decisioni ufficiali sulle direzioni di rete, in Rai si lavora da settimane ai palinsesti del 2020. Per quanto riguarda il sabato sera della rete ammiraglia, la direttrice Teresa De Santis è intenzionata a puntare sulla fin qui efficace (Maria De Filippi e il suo Amici Celebrities lo sanno bene) combo cultura+intrattenimento emotivo. Simboli di tale strategia sono Alberto Angela e ...

Giugliano - l'omelia del vescovo per Pierluigi e Matteo "caduti affermando i valori della società civile" : L'ingresso della salma del 34enne originario di Pozzuoli è stato accolto con un lungo applauso all'interno dell'edificio consacrato alla Sacra Famiglia di Lago Patria

Ridiamo dignità alla divisa per onorare Pierluigi e Matteo : Mi auguro, mentre scrivo, che ogni polemica e strumentalizzazione intervenuta in concomitanza e successivamente ai tristi fatti di Trieste possa dirsi sopita. Lo auspico anche perché il miglior modo per onorare le nostre due recenti vittime sul lavoro passa attraverso la reale conoscenza della nostra bella quanto difficile attività lavorativa fatta, giorno dopo giorno, di sacrifici e disagi non comuni sconosciuti ai ...

L'ultimo saluto a Matteo e Pierluigi : gli agenti si abbracciano per ricordare i due colleghi uccisi : I poliziotti si stringono in un abbraccio dopo aver accompagnato i feretri sull'aereo in partenza per Roma

Banca Etruria - archiviati Pier Luigi Boschi e altri 4 ex dirigenti : niente bancarotta fraudolenta : Archiviazione per 5 ex dirigenti: la Bancarotta non è legata alla mancata fusione con la Popolare di Vicenza. Il gip del tribunale di Arezzo ha firmato, il 12 settembre scorso, il decreto di archiviazione per l'ultimo presidente della Bpel prima del commissariamento Lorenzo Rosi, per l'ex vice presidenti Pier Luigi Boschi, per l'ex vice presidente Alfredo Berni, per l'ex presidente Giuseppe Fornasari e per l'ex direttore generale Luca ...