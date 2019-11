Perché Elon Musk ha fatto una figuraccia durante la presentazione del Cybertruck

Rai : Meloni - ‘è Report a dover spiegare Perché diffonde dati falsi’ : Roma, 4 nov. (Adnkronos) – “E’ semplicemente scandaloso che Ranucci, non pago della pessima figura fatta da Report , continui nella sua opera di mistificazione pagata con i soldi degli italiani e del servizio pubblico. Abbiamo risposto a tutte le domande che il giornalista si è degnato di farci. è piuttosto Report a dover spiegare perché ha diffuso dati falsi in relazione ai miei social per sostenere le sue tesi ...

Giorgia Meloni - Perché dopo aver divorato Berlusconi preoccupa anche Salvini : "Georgia, Georgia/The whole day through/Just an old sweet song/ Keeps Georgia on my mind". C' è una vecchia canzone che tiene Giorgia nei miei pensieri, cantava Ray Charles che probabilmente non era iscritto a Fratelli d' Italia. Eppure, Giorgia è un' insinuante melodia blues. Giorgia Meloni sta div