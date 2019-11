Per Savona l' Italia non ricorrerà al Mes | il suo debito è solvibile

Savona - tir prende fuoco in galleria sulla A10 : 32 Persone intossicate. Illeso il conducente : Un tir ha preso fuoco martedì mattina attorno alle 10 nella galleria Fornaci sull’autostrada A10 nel tratto tra Spotorno e Savona in direzione di Ventimiglia. Il fumo, che si è espanso per tutta la galleria, ha provocato l’intossicazione di 32 persone rimaste intrappolate all’interno della galleria: soccorse, sono state trasportate in parte all’ospedale San Paolo di Savona e il Santa Corona di Pietra Ligure. Tra gli ...

Allerta Meteo “arancione” in Liguria prolungata Per le province di Genova e Savona : Continua la fase perturbata sulla Liguria. A seguito delle precipitazioni diffuse e persistenti in corso da ieri e delle ultime uscite modellistiche ARPAL ha modificato l’Allerta Meteo: Centro della regione (zona B): arancione per piogge diffuse fino alle 18, poi gialla fino a mezzanotte di oggi. Entroterra di ponente (zona D): arancione per piogge diffuse fino alle 15, poi gialla fino a mezzanotte. Levante regionale (zona C): gialla per ...

Maltempo - è allerta arancione su centro e levante della Liguria. Scuole : aPerte a Genova - a Savona ingresso dalle 9. L'elenco con le decisioni dei Comuni : Per un miglioramento bisognerà aspettare perché anche la giornata di sabato sarà caratterizzata da Maltempo e instabilità

Esondano i rii a Ceriale e Albenga - riaPerta la linea ferroviaria Savona-San Giuseppe : La pioggia torrenziale ha colpito soprattutto la Riviera di ponente: allagamenti ad Alassio e danni a Laigueglia

Maltempo - allerta rossa Per Genova e Savona : Le piogge abbondanti e il cattivo tempo in Liguria hanno costretto la Regione a dichiarare il massimo livello di allerta meteorologica per due province: Savona e Genova. A partire dalle 20 di oggi fino alle 15 di domani, lunedì 21 ottobre, l'attenzione rimane massima con il colore rosso a tingere le due zone in questione nella mappa presente sul sito. Il colore rosso identifica un periodo di pericolo aggravato e di totale cautela. Anche diverse ...

È stato dichiarato il massimo livello di allerta Per il cattivo tempo nelle province di Genova e Savona : A causa del cattivo tempo e delle copiose piogge, è stato dichiarato il massimo livello di allerta meteorologica nelle province di Genova e Savona, a partire dalle ore 20 di domenica e fino alle 15 di lunedì. Il livello di