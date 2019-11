Per l’Aifa | l’uso di contraccettivi provoca nelle donne rischi di depressione e di

Fonte : baritalianews

(Di venerdì 22 novembre 2019) Una nota del, l’Agenzia italiana del farmaco hato non poche preoccupazioniche usano normalmente iormonali. Secondo quanto detto nella nota inviata ai medici in Italia le pazienti devono essere avvisate degli effetti collaterali che il farmaco puòre come lae addirittura casi di comportamenti suicidari. Nella nota inviata si precisa che l’intento è quello di informare le pazienti delle controindicazioni che iormonali hanno. Lo studio che farà molto discutere sugli effetti collaterali deiormonali è stato recepito a livello Europeo. Secondo l’informativa, lapuò essere un effetto indesiderato in alcuneche fanno uso di. Alcune depressioni più gravi sono la causa, sempre secondo la nota Aifa, di comportamenti molto più pericolosi come quelli ...

espressonline : Il partito di Salvini conquista la presidenza dell'Aifa, l'agenzia statale per i medicinali. Tra sprechi miliardari… - Aifa_ufficiale : Come medico e farmacista puoi fare molto per contribuire ad un maggiore uso responsabile degli antibiotici. Spiega… - HealthPolicyW : L'ex sottosegretario italiano alla Salute afferma che le mosse del nuovo ministro @robersperanza R per rimpiazzare… -