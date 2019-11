Pensioni | tredicesima più ricca con il bonus di fine anno

Pagamento Pensioni dicembre 2019 : calcolo importo tredicesima e data : Pagamento pensioni dicembre 2019: calcolo importo tredicesima e data Lunedì 2 dicembre è il giorno del Pagamento pensioni per tutti, sia per chi riceve l’accredito alle Poste, sia per chi lo riceve alla banca (per le banche, però, potrebbero metterci 24 ore prima che la somma sia erogata e si potrebbe attendere fino a martedì 3). Ma l’ultimo mese dell’anno potrebbe essere più ricco per i pensionati, perché si avrà diritto a una mensilità ...