Pattinaggio di figura – NHK Trophy | Guignard-Fabbri terzi dopo la Rhythm Dance

Pattinaggio di figura - NHK Trophy 2019 : Sui-Han dilagano nello short delle coppie - ottavi Della Monica-Guarise : Proseguono le competizioni alla Makomanai Sekisuiheim Ice Arena di Sapporo (Giappone), teatro Della tappa conclusiva del circuito ISU Grand Prix di Pattinaggio di figura, l’NHK Trophy 2019. Dopo la rhythm dance, segnata in modo indelebile dal nuovo record del mondo stabilito da Gabriella Papadakis-Guillaume Cizeron, sono scesi sul ghiaccio per effettuare lo short program gli atleti delle coppie d’artistico. Come da pronostico a ...

Pattinaggio di figura - NHK Trophy 2019 : Guignard-Fabbri terzi dopo la rhythm dance - nuovo record del mondo per Papadakis-Cizeron : Con la rhythm dance della danza sul ghiaccio si è aperto ufficialmente l’NHK Trophy 2019, sesta e ultima tappa di qualificazione del circuito ISU Grand Prix di Pattinaggio di figura, quest’anno in scena presso la Makomanai Sekisuiheim Ice Arena di Sapporo (Giappone). Positiva la prestazione degli azzurri Charlène Guignard-Marco Fabbri, i quali si sono piazzati in terza posizione provvisoria. Gli allievi di Barbara Fusar Poli hanno ...

Pattinaggio di figura - NHK Trophy 2019 : appuntamento facile per Hanyu - sfida di lusso nel singolo femminile : Si concluderà con il classico NHK Trophy 2019, quest’anno in scena presso la Makomanai Sekisuiheim Ice Arena di Sapporo (Giappone), la fase di qualificazione della venticinquesima edizione del Grand Prix di Pattinaggio di figura, competizione itinerante che vedrà il suo ultimo atto a Torino per le Finali in programma al PalaVela dal 5 all’8 dicembre. Come sempre nella terra del Sol Levante lo spettacolo sarà garantito in tutte le ...

Pattinaggio di Figura – Grand Prix : due coppie azzurre all’NHK Trophy : Guignard-Fabbri e Della Monica Guarise in gara da domani nella danza e nell’artistico sul ghiaccio giaponese di Sapporo. Per Guignard-Fabbri lotta ancora aperta per un posto in Finale a Torino Va in scena da domani a Sapporo, in Giappone, il tradizionale appuntamento dell’NHK Trophy, sesta tappa di ISU Grand Prix. Due giorni serrati di competizioni per completare il quadro dei qualificati alla Finale di Torino in programma dal ...

Pattinaggio di figura - Rostelecom Cup 2019 : Boikova-Kozlovskii si prendono la scena - il cuore non basta per Medvedeva. Le impressioni della quinta tappa del Grand Prix : Sarà una tappa che ricorderemo a lungo la quinta del circuito ISU Grand Prix 2019-2020 di Pattinaggio di figura, la Rostelecom Cup, andata in scena lo scorso fine settimana presso la MegaSport Arena di Mosca; non tanto per il dominio assoluto dei pattinatori di casa, bravissimi a conquistare il gradino più alto del podio in tutte e quattro le specialità registrando una tripletta nel singolo maschile e due doppiette nel femminile e nelle coppie, ...

Pattinaggio di figura – Rostelecom Cup : Ghilardi-Ambrosini settimi a Mosca : A Mosca, nella quinta tappadi ISU Grand Prix, tra le coppie di artistico Rebecca e Filippo ottengono il miglior piazzamento in carriera nel circuito internazionale sfiorando il personal best. Decimi Tessari-Fioretti nella danza Una bella prova, convincente, in una delle arene più prestigiose del mondo. Rebecca Ghilardi e Filippo Ambrosini (Icelab) conquistano un bel settimo posto tra le coppie di artistico nella Rostelecom Cup di Mosca, ...

Pattinaggio di figura - Rostelecom Cup 2019 : Sinitsina-Katsalapov trionfano nella danza - secondi Gilles-Poirier : Victoria Sinitsina e Nikita Katsalapov si sono imposti con ampio merito nella danza sul ghiaccio alla Rostelecom Cup 2019, quinto appuntamento della serie ISU Grand Prix 2019-2020 di Pattinaggio di figura in fase di svolgimento alla MegaSport Arena di Mosca (Russia). I danzatori allenati da Alexander Zhulin hanno incantato il pubblico presente proponendo il loro Pattinaggio di stampo classico, interpretando le morbide note de “I ...

Pattinaggio di Figura – Rostelecom Cup : Ghilardi-Ambrosini settimi dopo il corto : A Mosca, nella quinta tappa stagionale di ISU Grand Prix, i vice campioni nazionali tra le coppie di artistico si piazzano in settima posizione mentre Tessari-Fioretti a metà gara viaggiano al decimo posto Si è chiusa oggi a Mosca la prima giornata della Rostelecom Cup 2019, quinta tappa stagionale di ISU Grand Prix. Sul ghiaccio della Megasport Arena anche l’Italia con Ghilardi-Ambrosini (Icelab) impegnati nell’artistico e ...

Pattinaggio di figura – Quinta tappa di Grand Prix : l’Italia a Mosca per la Rostelecom Cup : Inizia domani in Russia la Rostelecom Cup 2019, tradizionale appuntamento del circuito internazionale, con Ghilardi-Ambrosini al via tra le coppie di artistico e Tessari-Fioretti nella danza Parte domani alla Megasport Arena di Mosca, in Russia, la Rostelecom Cup 2019, Quinta tappa stagionale di ISU Grand Prix. Presente anche l’Italia con due coppie al via: Ghilardi-Ambrosini (Icelab) nell’artistico e Tessari-Fioretti (Icelab) ...

Pattinaggio di figura - Rostelecom Cup 2019 : Jasmine Tessari e Francesco Fioretti pronti a convincere in attesa degli Europei : Arriva uno step importante per Jasimine Tessari e Francesco Fioretti, coppia di danza azzurra che affronterà questo fine settimana la Rostelecom Cup 2019, quinta tappa del circuito ISU Grand Prix di Pattinaggio di figura in scena presso la Megasport Arena di Mosca. Gli atleti allenati da Barbara Fusar Poli affronteranno per la seconda volta la competizione itinerante dopo il debutto dello scorso anno di Helsinki con già tre gare alle spalle: ...

Pattinaggio di figura - Cup Of China 2019 : il riscatto di Matteo Rizzo - l’incubo del lutz nel singolo femminile. Le impressioni della quarta tappa del Grand Prix : Non è stata una tappa semplice la Cup Of China 2019, quarto appuntamento della venticinquesima edizione del Grand Prix di Pattinaggio di figura, andata in scena la scorsa settimana presso l’Hauxi Culture and Sports Center di Chongqing (Cina). In generale il livello dei partecipanti è risultato più basso rispetto agli appuntamenti precedenti; tuttavia non sono mancate emozioni e spunti di riflessione. Per ciò che concerne i colori azzurri ...

Pattinaggio di figura – Cup of China : terzo posto per l’italiano Matteo Rizzo : Matteo Rizzo, talento 21enne delle Fiamme Azzurre, conquista il podio nella quarta tappa di ISU Grand Prix, il suo secondo assoluto in carriera Arriva da Chongquing, in Cina, il secondo podio dell’Italia in questa stagione di ISU Senior Grand Prix. Dopo Guignard-Fabbri nella danza a Grenoble tocca a Matteo Rizzo illuminare la scena sul ghiaccio dell’Huaxi Culture and Sports Center: il talento 21enne delle Fiamme Azzurre ...

Pattinaggio di figura - Cup Of China 2019 : Sinitsina-Katsalapov vincono la tappa - Chock-Bates sfiorano il ribaltone e volano in Finale : Arriva il primo verdetto alla Cup Of China 2019, quarta tappa del circuito ISU Grand Prix di Pattinaggio di figura in fase di svolgimento presso l’Huaxi Culture and Sports Center di Chongqing: Victoria Sinitsina-Nikita Katsalapov hanno infatti conquistato la prima posizione nella specialità della danza sul ghiaccio. I pattinatori russi hanno difeso la vetta della classifica ottenuta con margine nella rhythm dance eseguendo un programma di ...

Pattinaggio di figura – Cup of China : Matteo Rizzo terzo dopo il corto : A Chongquing, nella quarta tappa di ISU Grand Prix, il talento delle Fiamme Azzurre è sul podio virtuale a metà gara con un corto da 81.72 punti. dopo il primo segmento quarti Della Monica-Guarise tra le coppie di artistico Un’Italia che vale il podio quella vista oggi di scena alla Cup of China, quarta tappa stagionale del circuito di ISU Grand Prix 2019-2020. Nella prima giornata sul ghiaccio cinese dell’Huaxi Culture and Sports ...