Partono gli sconti PS4 per il Black Friday 2019 su PS Store | le migliori offerte

LIVE Italia-Danimarca - Europei curling 2019 in DIRETTA. Gli azzurri Partono con il piede giusto : 2-0 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.28: Secondo end: due stone nella casa per l’Italia quando si esaurisce di Arman e ha esaurito entrambi i lanci anche Engelhart. Siamo a metà dell’end 19.24: Inizia con il piede giusto la formazione italiana che conquista due punti nel primo end e si porta sul 2-0. Mano alla Danimarca e vedremo la difesa degli azzurri 19.06: Mano per l’Italia 19.00: Gara iniziata, ...

LIVE Italia-Svezia curling - Europei 2019 in DIRETTA. Partono bene gli azzurri - si risollevano gli scandinavi : 2-3 dopo quattro end : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.20: Casa libera dopo 11 lanci nel quinto end. L’Italia punta a tenere la mano 15.15: Nonm riesce Retornaz ad arginare la precisione svedese. Mano rubata per la Svezia che va sul 3-2 15.12: Mosaner rinforza la guardia centrale, c’è una stone scozzese a punto quando mancano gli ultimi quattro lanci 15.08: Scozia a punto dopo il nono lancio del quarto end. Ora tocca a Mosaner e ...

Lara Comi “refrattaria al rispetto delle regole” : e dopo i domiciliari sul web Partono gli insulti : È stato fissato a lunedì 18 novembre l'interrogatorio di garanzia per Lara Comi, l'ex europarlamentare di Forza Italia che questa mattina è finita ai domiciliari per le accuse di corruzione, truffa e finanziamento illecito ai partiti. Per il giudice la Comi ha mostrato "refrattarietà in merito al rispetto delle regole" e una "non comune esperienza nel far ricorso ai diversi collaudati schemi criminosi". Nelle intercettazioni relative ai presunti ...

Federica Panicucci - la ‘novità’ è sotto gli occhi di tutti : “Wow!”. E Partono le congratulazioni : Brava, da anni e anni in televisione; bella, sempre di più, come se il tempo non trascorresse mai per lei. E poi felice e innamorata del suo Marco Bacini. Federica Panicucci, 52 anni da poco compiuti e un fisico e un viso da fare invidia alle 20enni, non potrebbe essere più soddisfatta della vita in questo periodo. La vediamo tutti i giorni è in onda con Mattino 5 e poi su Instagram, dove non smette di stupire i suoi tanti fan. Solo qualche ...

Decoder e tv da cambiare : quando Partono gli incentivi : Al Ministero dello Sviluppo economico si è tenuto il Tavolo TV 4.0, da cui sono arrivati importanti aggiornamenti per la...

Salisburgo-Napoli 1-1. Azzurri Partono bene - gran gol di Mertens - poi escono gli austriaci : Il Napoli comincia bene alla Red Bull Arena, sfiora la rete dopo 50 secondi con Mertens. Poi segna, sempre con Dries che raggiunge Maradona. Controlla bene la partita fino al 24esimo, dopodiché soffre l’intensità in attacco degli austriaci che sfiorano più volte il pareggio e lo raggiungono al 40esimo su calcio di rigore ineccepibile provocato da Malcuit. Lo realizza Haaland che spiazza Meret. Ancelotti schiera una difesa inedita con ...

Inter - Juve e Napoli riPartono dai tre punti (con qualche difficoltà). Atalanta rimontata di tre gol dalla Lazio : Gasperini contro gli arbitri : Le regine della Serie A rispondono (quasi) tutte presente. Con la vittoria dell’Inter in casa del Sassuolo per 3 a 4, la fine del lunch match dell’ottava giornata del campionato consegna una classifica con Juventus ancora in testa, nonostante la sofferta vittoria in casa contro un Bologna gagliardo, i nerazzurri che seguono a un solo punto e l’Atalanta, che getta tra le polemiche la possibilità di strappare tre punti a Roma con ...

Volley femminile - Serie A 2019-2020 : le favorite. Conegliano in pole position con una Egonu in più nel motore ma Scandicci e Novara non Partono battute : Conegliano in pole position, Scandicci e Novara pronte a sfruttare ogni passo falso della squadra veneta. Il campionato di Serie A1 di Volley è alle porte e ha già una grande favorita, che poi è la trionfatrice dello scorso anno che, se possibile, si è ulteriormente rinforzata inserendo in un organico già di altissima qualità, nientemeno che le due opposte della nazionale italiana bronzo europeo e già con il biglietto per Tokyo in tasca, Paola ...

LIVE Sudafrica-Namibia 7-0 - Mondiali rugby 2019 in DIRETTA : Partono forte gli Springboks : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16′ Ancora una maul, questa volta è Francois Louw a chiudere la pratica. 16′ ANCORA META! 14′ Attaccano ancora i sudafricani che continuano ovviamente a premere sull’acceleratore. 12′ Elton Jantjies non sbaglia la trasformazione: è 7-0. 11′ Bongi Mbonambi si piazza al fondo della maul avanzante e poi riesce a schiacciare i primi cinque punti per gli ...