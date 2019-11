Paola Vinciguerra morta | addio alla storica psicologa de La Vita in Diretta | aveva 68 anni

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 22 novembre 2019) Èa 68lade Lain. La dottoressa, psicoterapeuta, presidente Eurodap (Associazione europea disturbi da attacchi di panico) e direttore scientifico di Bioequilibrium, si è spenta a Roma. L’annuncio è stato dato dfamiglia e i conduttori Lorella Cuccarini e Alberto Matano hanno espresso sui social il loro cordoglio per la sua scomparsa. Specializzata in diverse tecniche di approccio al paziente (psicoterapia, analisi bioenergetica, gestalt, terapia individuale e di gruppo, training autogeno, Emdr, mindfulness), ha partecipato a numerose conferenze, eventi divulgativi e trasmissioni televisive e radiofoniche su argomenti riguardante temi psicologici e sociologici. Oltre a partecipare come ospite a numerose trasmissioni televisive e radiofoniche,ha firmato numerosi articoli scientifici e divulgativi e testi ...

