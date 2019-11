Ospedale Ragusa | trasferiti i reparti di Ginecologia | Ostetricia e Neonatologia

Ragusa - “insulti omofobi” e botte a un 29enne : in Ospedale con il setto nasale fratturato : Un ragazzo gli ha rivolto insulti omofobi mentre era al bar per prendere un caffè. Lui si è difeso verbalmente prima di lasciare il locale e andare in un altro bar. Ma lì è stato seguito dal ragazzo – questa volta accompagnato da altre persone – e preso a calci e pugni. La vittima, 29 anni, ha riportato la frattura del setto nasale e sul momento ha perso i sensi. È accaduto sabato – ma la notizia si è appresa solo oggi, dopo la ...

SUORA VA IN Ospedale E SCOPRE DI ESSERE INCINTA/ Dopo Messina scandalo anche a Ragusa : SUORA va in OSPEDALE per dolori a pancia e SCOPRE di ESSERE INCINTA. Dopo Messina scandalo anche a Ragusa, ma quella del Madagascar è tornata già in Africa.