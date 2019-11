Oroscopo 13 dicembre | Scorpione cinico | Sagittario passionale

Oroscopo 12 dicembre : Vergine tenace - Bilancia sottotono : Nella giornata di giovedì 12 dicembre ci saranno tante prospettive per far crescere e maturare le relazioni, che siano di carattere amoroso o semplicemente amicizie. Sia per il Capricorno che il Cancro e il Sagittario, questo giovedì sarà all'insegna di tanto amore e buoni sentimenti. Potrebbero essere piuttosto irritati e giù di corda i nativi dei segni dell'Ariete e dei Pesci. Di seguito, le previsioni segno per segno della ...

Oroscopo dicembre - Gemelli : rinascita in amore e in campo professionale : L'Oroscopo dei nati sotto il segno dei Gemelli per il mese di dicembre presenta aspetti piuttosto confortanti. Sul fronte sentimentale, riuscirete a ritrovare una certa sintonia che sembrava essersi smarrita nei mesi scorsi. Anche dal punto di vista professionale, l'ultimo mese di questo 2019 sembra garantire una certa rinascita, un miglioramento che potrebbe promettere bene in vista dell'anno nuovo. Scendiamo nei dettagli e vediamo cosa ...

Oroscopo 11 dicembre : Cancro premuroso - novità per Leone : La giornata di mercoledì 11 dicembre sarà di tanto duro lavoro e molti segni come il Capricorno, l'Acquario ed i Pesci potrebbero non essere in grado di stare al passo con molti aspetti della loro giornata. I segni di fuoco, in particolare il Leone e l'Ariete, avranno molti successi lavorativi che potrebbero rivoluzionare la loro carriera, mentre ci saranno dei rinnovamenti per i segni del Toro e del Cancro. A seguire, le previsioni degli astri ...

Oroscopo settimanale dal 16 al al 22 dicembre : Capricorno volitivo - Ariete geloso : Nella settimana dal 16 al 22 dicembre 2019 troviamo la Luna viaggiare dal Leone allo Scorpione mentre Venere passerà dall'Acquario al Capricorno, dove stazionano Plutone, Giove e Saturno. Il Sole si sposterà dal Sagittario, dove transita Mercurio, al segno del Capricorno, nel frattempo il Nodo Lunare permarrà sui gradi del Cancro. Nettuno continuerà il suo moto in Pesci ed Urano sarà stabile nel Toro. Previsioni astrologiche favorevoli per ...

Oroscopo dicembre Vergine : Mercurio in sestile - carriera professionale in ascesa : Il mese di dicembre per i nativi Vergine sarà caratterizzato da ottime prospettive per i cuori solitari alla ricerca dell'amore. Questi, infatti, saranno favoriti dal pianeta Venere che formerà un trigono perfetto per buona parte del mese. Le relazioni fisse dovranno cercare di riportare nuova linfa nella propria storia d'amore se non vorranno rischiare di rovinarla. Per quanto riguarda l'ambito lavorativo, Mercurio in sestile offre buone ...

Oroscopo dicembre Leone : benessere in ambito familiare - buona sorte a piccole dosi : Il mese di dicembre per i nativi Leone sarà caratterizzato da alcune difficoltà da superare in ambito sentimentale a causa di una configurazione astrale svantaggiosa. Infatti, gli influssi del pianeta Venere creeranno spesso incomprensioni tra voi e il partner, che potrete evitare semplicemente assumendo un atteggiamento consenziente, ma non sempre sarà la giusta strada da prendere. Anche per i single le cose non andranno come previsto. Sarebbe ...

Oroscopo settimanale dal 2 all'8 dicembre - Toro innamorato e Leone agitato : L'Oroscopo settimanale dal giorno 2 al giorno 8 dicembre porterà l'amore ai segni di terra come il Toro e il Capricorno, mentre Marte in Scorpione agiterà gli animi del Leone, ma regalerà energia ai Pesci. Vediamo cosa dicono le stelle segno per segno. Le previsioni della settimana fino all'Immacolata: amore e lavoro Ariete: l'inizio di dicembre vedrà l'ingresso di Giove in posizione a voi negativa, anche Venere sarà dissonante e non sarà una ...

Oroscopo dicembre - Toro : serenità in amore - nuovi stimoli nel lavoro : L'Oroscopo del mese di dicembre 2019 per i nati sotto il segno del Toro sarà ampiamente soddisfacente, soprattutto per quanto riguarda le prime tre settimane: Venere è ancora in trigono e questa situazione vi permetterà di vivere giornate all'insegna della serenità e della positività. Andiamo a vedere in dettaglio cosa riserverà l'ultimo mese dell'anno per i nativi del segno del Toro. Previsioni degli astri di dicembre per il Toro, l'amore Per ...

Oroscopo dicembre Cancro : Giove in opposizione - ambito lavorativo tra alti e bassi : Il mese di dicembre per i nativi del Cancro sarà caratterizzato da alcune tensioni a livello familiare e sentimentale, dovute ad una configurazione astrale sfavorevole, a cominciare dall'opposizione del pianeta Venere. Potrebbero esserci infatti delle incomprensioni, risolvibili solo con maturità. Occorre fare attenzione dunque al temperamento. Per quanto riguarda i single, il periodo migliore sarà nelle feste natalizie: in tali giorni sarà ...

Oroscopo dicembre Gemelli : vita sentimentale al top - grande tenacia nel lavoro : Il mese di dicembre, per i nativi Gemelli, sarà caratterizzato da una vita sentimentale estremamente positiva, grazie agli influssi dei pianeti Venere e Giove, pronti a offrire un affiatamento di coppia particolarmente alto, utile per rendere la relazione più magica che mai. Questo che si tratti di una storia iniziata recentemente oppure di una relazione fissa. Per i single sarà un periodo ricco di occasioni, da sfruttare saggiamente, in quanto ...

Oroscopo dal 25 novembre al 1° dicembre : settimana di shopping per Cancro e Sagittario : L'Oroscopo dal 25 novembre al 1° dicembre è pronto a svelare come sarà la settimana per ciascun segno dello zodiaco. Il 26 ci sarà il novilunio che donerà slancio, fiducia e stimoli a molti: l'apatia e lo sconforto delle scorse settimane inizierà a scemare e ritornerà la voglia di mettersi in gioco. Anche questo mese sta per concludersi e i prossimi giorni saranno movimentati e pieni di compere: si parte con i primi acquisti natalizi e piano ...

Oroscopo settimanale all'1 dicembre per l'Ariete : pace nella coppia - single più vivaci : Il segno dell'Ariete, nella settimana che va da lunedì 25 novembre a domenica 1 dicembre 2019, dovrebbe finalmente tirare un sospiro di sollievo, dopo le tensioni che hanno caratterizzato la settimana antecedente. Le piccole difficoltà nell'ambiente di lavoro potranno essere superate e il sereno dovrebbe tornare anche in campo sentimentale, con un rapporto di coppia che, finalmente, potrà ritrovare il giusto feeling e la tanto sospirata ...

Oroscopo dicembre - Ariete : amore litigherello - buone chances professionali : Ultimo mese dell'anno anche per i nati sotto il segno dell'Ariete. Un mese di dicembre 2019 che presenterà, diciamolo subito, diversi ostacoli soprattutto per quanto riguarda l'aspetto sentimentale. Per ciò che concerne il lavoro, invece, non mancheranno le opportunità per trovare una nuova occupazione, qualora siate in cerca o desiderate, invece, cambiare l'attuale impiego. Vediamo meglio, nei dettagli, che cosa ci riservano le stelle per i ...

Oroscopo dicembre Toro : Venere in un trigono perfetto - sfera sentimentale positiva : Il mese di dicembre per i nativi Toro sarà caratterizzato da un periodo piuttosto stabile, sia in campo emotivo che lavorativo. La sfera sentimentale riserva per voi tanto affetto da spendere con la vostra anima gemella nella prima parte del mese, quando il pianeta Venere formerà un trigono perfetto che addolcisce la vostra relazione di coppia. Condizioni favorevoli anche per i single che, soprattutto la prima settimana, avranno maggiori ...