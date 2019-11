Ordigno bellico a Torino | gli artificieri al lavoro

Brindisi - trovato Ordigno bellico con 100 chili di esplosivo : saranno evacuate 50mila persone : Maxi evacuazione a Brindisi, dove è stato rinvenuto un ordigno bellico della Seconda Guerra Mondiale contenente 100 chili di esplosivo e che dovrà essere disinnescato e fatto brillare. In attesa che venga stabilita una data per l'operazione, numerose attività commerciali sono state chiuse nel quartiere Bozzano dove la bomba è stata scoperta durante i lavori di ampliamento di un cinema.Continua a leggere

Brindisi - presunto Ordigno bellico della Seconda Guerra Mondiale trovato vicino al cinema : Un presunto ordigno bellico risalente alla Seconda Guerra Mondiale è stato trovato oggi, 2 novembre, presso il piazzale antistante il Maxicinema Andromeda di Brindisi. Il residuato bellico è stato trovato da un operaio, il quale stava movimentando la terra con un escavatore. In questo periodo, infatti, la struttura in questione è interessata da lavori di scavo, i quali serviranno poi per costruire delle altre sale cinematografiche. Quello che ...

Paura terremoto Reggio Calabria e Messina - ma era una Ordigno bellico : Timore per un terremoto a Reggio Calabria e Messina. Attorno a mezzogiorno la popolazione ha sentito nettamente un boato che scosso la terra e fatto tremare i vetri. In realtà, non si è trattato di una scossa ma di una esplosione controllata, come fa sapere Ingv. Gli artificieri del nucleo SDAI di Augusta della Marina Militare hanno infatti fatto brillare in mare un ordigno bellico. L’esplosione è stata effettuata in mare, davanti al porto ...

Ariccia - chiuso tratto Ardeatina bis per ritrovamento Ordigno bellico in terreno privato : Roma – chiuso un tratto dell’Ardeatina bis, all’interno del Comune di Ariccia, nei pressi dei Castelli Romani, a causa del ritrovamento di un ordigno bellico in un terreno privato. L’ordinanza è stata firmata dal dirigente del Dipartimento VIII Viabilità e Infrastrutture viarie della Città Metropolitana di Roma. La strada è stata chiusa al traffico, sia veicolare che pedonale, nel tratto di Sp3 che va dal km1+400 al ...