Omicidio Pamela | Oseghale istrionico assassino | “Inquietanti capacità simulatrici”

Omicidio Pamela Mastropietro - ora gip archivia le posizioni dei due nigeriani : Il gip del tribunale di Macerata ha archivia to le posizioni di Desmond Lucky e Lucky Awelima, i due nigeriani coinvolti nell'inchiesta per la morte di Pamela Mastropietro . Il corpo della 18enne romana è stato ritrovato nel gennaio 2018 all'interno di un trolley abbandonato nella campagna di Macerata. Per la morte della ragazza, è stato ritenuto responsabile Innocent Oseghale: il pusher nigeriano, lo scorso maggio, è stato condannato ...

Luca Traini - confermati 12 anni di carcere in appello : ferì 6 stranieri a Macerata dopo l’Omicidio di Pamela Mastropietro : Pena confermata in appello per Luca Traini, condannato dalla Corte d’assise d’appello a 12 anni di carcere per il raid a colpi di pistola contro i migranti a Macerata del 3 febbraio 2018. Nel giro di pochi minuti, Traini riuscì a ferire 6 persone, pensando così di vendicare l’omicidio di Pamela Mastropietro, e poi venne arrestato nel centro della città marchigiana. L’imputato, 30 anni, originario di Tolentino, già ...