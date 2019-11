Omicidio Pamela | lo zio | ‘Bene la sentenza ma si indaghi su Oseghale e legami criminali’

Fonte : fanpage

(Di venerdì 22 novembre 2019)Mastropietro è stata violentata, uccisa e fatta a pezzi per essere richiusa in due trolley. La Corte d'Assise di Macerata non ha dubbi: Innocentla uccise con due coltellate e nelle ore successive all'fece di tutto per nascondere l'atroce delitto, tentando di eliminare le tracce lavando il corpo smembrato dicon ipoclorito di sodio e varichina.

