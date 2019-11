Ogni giorno in Italia 88 donne subiscono violenze

Violenza sulle donne - una vittima Ogni 15 minuti - 88 al giorno. Carnefici italiani nel 74% dei casi : Un reato ogni 15 minuti. ogni quarto d’ora, in Italia, una donna è vittima di Violenza. Ottantotto donne al giorno subiscono maltrattamenti, abusi sessuali, vengono picchiate. Sono i dati agghiaccianti della polizia di Stato, in occasione della Giornata internazionale contro la Violenza sulle donne. Nel rapporto si legge: “In Italia le donne vittime di Violenza sono 88 al giorno, circa una ogni 15 minuti. Il 36% subisce ...

Il pasticcere che Ogni giorno regala dolci ai poveri | FOTO : Il pasticcere che ogni giorno regala dolci ai poveri - FOTO Universomamma.it Un pasticcere sardo ha lanciato l'iniziativa di regalare i dolci invenduti ai più poveri. In Sardegna vive un pasticcere ...

Trapianto di flora batterica : la speranza per chi Ogni giorno combatte con il proprio intestino : Gli specialisti Sanguinetti e Masucci del Policlinico Gemelli di Roma spiegano che cos’è il microbiota e come si può intervenire in modo efficace su certe patologie gastrointestinali

Flavio Briatore racconta il suo dramma - “Mi sentivo immortale poi la terribile scoperta - ora devo ringraziare Ogni giorno Dio” : Una terribile scoperta grazie a un controllo e poi la lotta per sconfiggere il male del secolo. Flavio Briatore racconta come è riuscito a vincere la sua personale battaglia contro un tumore al rene sinistro scoperto grazie a un banalissimo controllo. In questi giorni il ricco imprenditore è ritornato alla ribalta della cronaca per la sua storia con la 20enne giovanissima modella Benedetta Bosi. Briatore però, intervistato dal ...

Una donna porta Ogni giorno il suo bambino a trovare il padre - la foto è diventata virale : Una donna , mamma di un bambino molto piccolo, è rimasta vedova. La donna amava profondamente il marito e l’idea di non vederlo più per lei è insopportabile. Per lenire il suo dolore ogni giorno va a trovare il marito insieme al bambino, il frutto del loro amore, stende un telo e si sdraia su. In questo modo la donna si sente più vicino al marito che ha perso troppo presto. La scelta di portate anche il loro bambino è stata oggetto ...

BLACK FRIDAY 2019 - OFFERTE E SCONTI/ Sullo store di Xiaomi Ogni giorno prezzi pazzi : BLACK FRIDAY 2019, OFFERTE e SCONTI. Interessante iniziativa di Xiaomi che propone ogni giorno delle promozioni interessanti sui propri prodotti

Ogni giorno muoiono 15mila bambini sotto i 5 anni : una battaglia che si può vincere : La Convenzione sui Diritti dell'infanzia e dell'adolescenza dell'Unicef compie trent'anni. Il rapporto dell'organizzazione parla di grandi traguardi raggiunti, ma anche di obiettivi ancora lontani. I bambini più poveri non vivono ancora miglioramenti significativi e Ogni giorno, per malattie curabili, ne muoiono 15mila.Continua a leggere

Sul Xiaomi Mi Store il Black Friday arriva prima e regala offerte a sorpresa Ogni giorno : Xiaomi ha in mente tante iniziative per il Black Friday, che partono già da oggi: ecco le offerte che ha in serbo il produttore cinese sul Xiaomi Mi Store fino al 1 dicembre. L'articolo Sul Xiaomi Mi Store il Black Friday arriva prima e regala offerte a sorpresa ogni giorno proviene da TuttoAndroid.

La gattina nata con due facce salvata da un veterinario : Ogni giorno una sfida - ma sta facendo progressi : È nata con due facce. Si tratta di una patologia nota come diprosopus, ovvero una duplicazione craniofacciale, di cui l’animale soffre dalla nascita: in questo caso, la storia è della piccola Duo, una gattina nata con questa deformazione. Di solito, i gatti che nascono come lei, chiamati anche Janus con riferimento al dio romano con due facce, muoiono in pochi giorni. Ma non è il suo caso: Duo è stata accolta da un veterinario, Ralph Tran. ...

Caso Epstein - il principe Andrea : “Mi mangio le mani Ogni giorno per essere stato suo ospite” : Il duca di York si è sottoposto a un'intervista che andrà in onda domani sera sulla Bbc parlando della sua controversa amicizia con il magnate morto da detenuto per traffico di minori

Offerte a tempo Black Marathon ePrice : come funziona - sconti Ogni giorno : Da qualche ora è disponibile la nuova promozione Black Marathon ePrice, che perdurerà fino al prossimo 2 dicembre. Dopo i November Days che hanno interessato le smart TV Samsung, il noto e-commerce torna alla carica con una nuova iniziativa, che interessa in particolar modo gli elettrodomestici, di piccola e grande taglia. L'evento si compone di Offerte a tempo limitato su alcuni prodotti che si rinnovano ogni giorno, oltre che di buoni sconto ...

ATP Finals – Nadal con i piedi per terra dopo la rimonta su Medvedev : “bisogna essere da esempio Ogni giorno” : Nadal e la fantastica rimonta contro Medvedev alle ATP Finals: le parole del tennista maiorchino Un Nadal incredibile, quello che ieri ha battuto Medvedev alle ATP Finals grazie ad una strepitosa rimonta. dopo il ko contro Zverev, il maiorchino ha trovato il suo riscatto ieri in campo a Londra. “Sinceramente sul 5-1 pensavo che cinque minuti dopo sarei stato sotto la doccia. Ho giocato un gran punto sul match point, ma contro di lui ...

Prevenire obesità - diabete e malattie circolatorie : come consumare Ogni giorno le famose “5 porzioni” di frutta e verdura : In Italia solo 1 adulto su 10 consuma le raccomandate 5 porzioni di frutta e verdura giornaliere e solo la metà ne assume almeno 2. Il motivo sarebbe da ricercare nell’atteggiamento psicologico, partendo dall’autoefficacia. Motivazione, psicologia e difficoltà ad abbracciare il cambiamento per seguire nuove abitudini, queste le ragioni per cui, nonostante la certezza della bontà di un’azione, non sempre siamo portati a seguirla. Secondo la ...

Nassirya : Conte - ‘a chi Ogni giorno rischia vita va abbraccio Italia intera’ : Roma, 12 nov. (Adnkronos) – “Oggi, in occasione della Giornata del ricordo dei caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace, un pensiero va ai nostri connazionali caduti tragicamente a Nassirya il 12 novembre del 2003. Pietro, Domenico, Orazio, Giuseppe, Giovanni, Alfio, Ivan, Daniele, Enzo, Alfonso, Massimiliano, Andrea, Filippo, Massimo, Silvio, Emanuele, Alessandro, Stefano, Marco. Il nostro Paese tiene ...