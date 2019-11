Oggi nuova passeggiata spaziale dell’astronauta italiano Luca Parmitano | la diretta

ULTIME NOTIZIE/ Oggi - ultim'ora maltempo : nuova allerta meteo in Liguria e Campania : ULTIME NOTIZIE, ultim'ora Oggi. Notte da incubo per un gioielliere di Brescia: un rapinato lo ha accoltellato più volte, 21 novembre 2019,

Anticipazioni Il Paradiso delle signore - Oggi 21 novembre : Patrizia sarà la nuova Venere : La seconda stagione daily de Il Paradiso delle signore tornerà oggi 21 novembre su Rai 1, a partire dalle ore 15:40. sarà una puntata caratterizzata dalla gioia di Vittorio e Marta dopo la condivisione della gravidanza con amici e parenti. Ma se la loro felicità sarà all'apice, non si potrà dire la stessa cosa per Riccardo dopo la partenza di Nicoletta insieme a Cesare. Il suo stato d'animo risulterà finalmente chiaro ad Angela che troverà una ...

Allerta Meteo - nuova tempesta in arrivo con piOggia e neve : rischio alluvioni al Nord - acqua alta a Venezia : Allerta Meteo – Ieri, 17 novembre, Venezia è stata colpita da una terza alta marea eccezionale in meno di una settimana e sono previste ancora altre inondazioni. I livelli dell’acqua hanno raggiunto i 150cm ieri. Nonostante questo picco sia stato più basso degli incredibili 187cm di martedì 12 novembre, ha provocato non pochi problemi in città. La soglia di 150cm, che non era stata raggiunta più di una volta in un singolo anno, si è ...

Allerta Meteo - violento ciclone Mediterraneo scatena una nuova ondata di maltempo sull’Italia : allarme alluvione al Nordest - altri 300mm di piOggia! : Allerta Meteo – Sta prendendo forma in queste ore sul Nord Africa, tra la Tunisia e l’Algeria nordorientale, la bassa pressione innescata da una ennesima irruzione di aria fredda sub-polare verso l’Ovest Mediterraneo e il territorio nordafricano e che scombussolerà letteralmente il fine settimana italiano. Un nucleo di aria fredda in quota, a circa 5450 m, di -30°C, è penetrato addirittura nel territorio marocchino-algerino ...

Neve - piOggia e burrasca : diramata una nuova allerta meteo : Massima allerta in Veneto ma il bollettino della protezione civile segnale probabili criticità in cinque regioni e...

Fdi : Fitto - 'adesioni di Oggi aprono stagione nuova' : Roma, 13 nov. (Adnkronos) - “Nel settembre 2018 Giorgia Meloni decise di lanciare un nuovo progetto politico aprendo le porte di Fratelli d’Italia, lo faceva con una visione grazie alla quale oggi si è aperta una nuova stagione per il centrodestra. Saluto con soddisfazione l’adesione a Fratelli d’It

Fdi : Fitto - ‘adesioni di Oggi aprono stagione nuova’ : Roma, 13 nov. (Adnkronos) – ‘Nel settembre 2018 Giorgia Meloni decise di lanciare un nuovo progetto politico aprendo le porte di Fratelli d’Italia, lo faceva con una visione grazie alla quale oggi si è aperta una nuova stagione per il centrodestra. Saluto con soddisfazione l’adesione a Fratelli d’Italia, ufficializzata oggi, del consigliere regionale Massimiliano Maselli, del consigliere della Città ...

Vento - piOggia e anche neve : la nuova allerta meteo : Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. Valutata allerta gialla su...

Nuova ondata di Maltempo sulla Penisola - ancora piOggia - vento forte e neve a quote basse : Roma - Si sarà appena esaurita la pesante ondata perturbata che ha colpito due terzi d'Italia che una Nuova intensa perturbazione in arrivo dall'Atlantico determinerà un brusco peggioramento giovedì a partire dal Nordovest, zona fino ad ora non interessata dal Maltempo. METEO GIOVEDÌ. Un'intensa perturbazione proveniente dalla Francia determinerà un peggioramento al Nordovest con nubi in rapido aumento su ...

Maltempo Venezia - due morti e San Marco allagata. E Oggi nuova piena record : Dopo il picco straordinario di marea da 187 centimetri che ha colpito Venezia nel serata di ieri, per questa mattina alle è previsto un nuovo picco di 145 centimetri. Intanto il sindaco Luigi Brugnaro ha annunciato che chiederà lo stato di calamità per avere sostegno dal governo. ingenti danni al centro storico e alla la Basilica di San Marco e due morti a Pellestrina.Continua a leggere

Da Oggi avrete la scusa perfetta per attivare una nuova SIM Fastweb Mobile : Fastweb Mobile azzera il costo della SIM per i clienti che l'acquistano tramite sito web L'articolo Da oggi avrete la scusa perfetta per attivare una nuova SIM Fastweb Mobile proviene da TuttoAndroid.

Linfoma - CAR-T : da Oggi disponibile in Italia una nuova terapia : Gilead Sciences annuncia la rimborsabilità da parte di AIFA di Axicabtagene ciloleucel come trattamento di pazienti adulti con Linfoma diffuso a grandi cellule B (DLBCL, diffuse large B cell lymphoma) e con Linfoma primitivo del mediastino a grandi cellule B (PMBCL, primary mediastinal B-cell lymphoma) – entrambi recidivanti o refrattari – dopo due o più linee di terapia sistemica. La rimborsabilità in Italia segue l’approvazione europea ...

Ambiente : M5S - 'nuova pagina per Sin Priolo - Oggi primo passo per intesa tra industrie' : Palero, 11 nov. (Adnkronos) - "oggi si apre una pagina nuova per il Sin (Sito di interesse nazionale) di Priolo, con la disponibilità di Eni Rewind a occuparsi degli interventi di bonifica. Una disponibilità che ci auguriamo venga replicata anche dalle altre industrie. Si apre un percorso di dialogo

Terremoto all'Aquila - nuova scossa di 3.5. Sisma di 4.4 avvertito a Roma. Scuole chiuse Oggi in Ciociaria - disagi sui treni : Terremoto, una nuova scossa di magnitudo 3.5 è stata registrata in provincia dell'Aquila alle 00.19. Stesso epicentro del Sisma delle 18.35 di magnitudo di 4.4: pochi chilometri...