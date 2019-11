Nuovo attacco alla famiglia Icardi | la frecciata arriva dal papà di Wanda Nara | “sono

Maltempo - Italia sotto attacco : a Venezia Nuovo picco di acqua alta - 11 regioni in allerta : Italia flagellata dal Maltempo: da Nord a Sud si prospetta una domenica di disagi, con temporali, forti raffiche di vento e nubifragi. Ben 11 regioni sono in allerta, secondo l'ultimo bollettino della Protezione civile: a Venezia alle 13 è atteso un nuovo picco di acqua alta che potrebbe raggiungere i 160 centimetri, a Firenze l'Arno è salito di 2 metri ed è sorvegliato speciale. Allagamenti e mareggiate anche a Ravenna, neve sulle Alpi alberi ...

Massimo Giletti - Nuovo attacco alla D’Urso : «Ma siamo sicuri che sia sotto testata giornalistica? Essere giornalisti è tutt’altra cosa» : Massimo Giletti L’inchiesta giornalistica Camorra Entertainment sul matrimonio tra il cantante neomelodico Tony Colombo e Tina Rispoli, vedova del boss Gaetano Marino, prosegue, così come la ‘crociata’ di Massimo Giletti nei confronti di Barbara D’Urso, che a Live ha dato ampio spazio alle discusse nozze e ai due sposini. Il conduttore non si nasconde più dietro a frecciatine e allusioni varie e, come già fatto domenica a ...

Calciomercato - Mertens al Milan è possibile : il belga il nome Nuovo per l’attacco rossonero : Undici gol realizzati in dodici partite fanno del Milan il sesto peggiore attacco del campionato. Dietro ai rossoneri, solo le ultime tre in classifica (Brescia, Spal e Sampdoria), l’Udinese e il Verona. Un dato che allarma e non poco la dirigenza del Milan, che sta pensando a come intervenire sul Calciomercato di gennaio per ovviare all’annoso problema. È un Milan ‘spuntato’: Mertens il nome nuovo per gennaio Boban ...

Inter - nome Nuovo in attacco : nel mirino ci sarebbe Giroud : L'Inter sarà sicuramente la grande protagonista della prossima sessione di Calciomercato. Il tecnico nerazzurro, Antonio Conte, ha tuonato nel post partita di Champions League contro il Borussia Dortmund, chiedendo rinforzi che possano dare esperienza alla propria rosa. Concetto ribadito più volte dall'allenatore salentino e che, probabilmente, pone la parola fine ai rumors su un possibile Interesse per l'attaccante del Genoa, Kouamé. Si punterà ...

Uomini e Donne - Nuovo attacco di Tina Cipollari a Gemma : "Prima era una povera vecchietta - ora si mette ad imitare Marilyn Monroe!" : Gemma Galgani non sta deludendo le aspettative in questi primi mesi dell'edizione in corso di Uomini e Donne, il dating show di Maria De Filippi, in onda su Canale 5. Com'è noto, infatti, la dama torinese si è lanciata in una "mission impossible", un corteggiamento spietato all'indirizzo di Jean Pierre che, per ora, non ricambia i suoi sentimenti e non vuole andare oltre l'amicizia.Il comportamento di Gemma, ovviamente, ha attirato le ...

LETTERA/ Attacco finto-riformista al Nuovo "Riformista" : sindrome da motorizzazione : IIn risposta a Gennaro da Varzi sul ritorno in edicola del "Riformista", pubblichiamo una LETTERA che ne difende il tentativo, senza "patenti"

Expert torna all’attacco con il Nuovo volantino “Sconti fino al 50%” - valido fino al 3 novembre : Expert torna all'attacco proponendo il nuovo volantino "Sconti fino al 50%", valido dal 24 ottobre al 3 novembre nei punti vendita "Gaer" L'articolo Expert torna all’attacco con il nuovo volantino “Sconti fino al 50%”, valido fino al 3 novembre proviene da TuttoAndroid.

CdS – Napoli-Verona - Ancelotti vara un Nuovo modulo : il tridente mascherato in attacco : Verso Napoli-Verona L’edizione odierna del Corriere dello Sport fa delle riflessioni in vista della sfida del Napoli contro il Verona. Il quotidiano non esclude un cambio modulo del Napoli e riferisce che si potrebbe passare ad una sorta di 4-3-3 mascherato come gli anni scorsi. Ecco quanto si legge sul quotidiano, i dettagli: “L’idea del tridente, un tridente magari mascherato, resta dunque viva, assolutamente viva anche in ...

L’attacco della Turchia potrebbe causare un Nuovo flusso di migranti : Nelle scorse settimane c'è già stato un aumento degli sbarchi nelle isole greche, e il timore fondato è che aumentino ancora

Calciomercato Napoli - Haaland è il nome Nuovo per l’attacco : le ultime : Calciomercato Napoli, gli azzurri piombano su Haaland: la situazione Tra le due società ci potrebbe essere anche un intreccio di mercato. Gli azzurri sono sull’attaccante norvegese Erling Haaland, come racconta l’edizione odierna del Corriere dello Sport. Giuntoli se ne è innamorato e lo scouting ha provveduto con una serie di relazioni ad analizzare le caratteristiche del centravanti. Il Napoli lo segue da un bel po’ ed ovviamente ...