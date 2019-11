Nuova Land Rover Defender | leggenda dalle quattro anime

Obama : le bolle della Nuova era dell’informazione ci stanno pericolosamente isolando : L'ex presidente degli Stati Uniti è intervenuto al Dreamforce a San Francisco, dialogando con il ceo e fondatore dell'azienda Marc Benioff. «Questo spiega in parte perché abbiamo un problema nel dibattito pubblico, ma è un tema culturale non solo politico. Ci stiamo separando l'uno dell'altro»

"Grillo ha aperto una fase Nuova". Intervista a Andrea Orlando : Andrea Orlando, non c’è un solo tema su cui il governo non sia diviso: Fondo salva Stati, Ilva, prescrizione. Con molta franchezza: come si può andare avanti così?Con altrettanta franchezza, noi l’abbiamo detto dall’inizio: questo stato delle cose è la conseguenza della mancanza di un metodo, e il metodo, a sua volta, è frutto della mancanza di una coalizione. Se si governa con l’idea ...

Eccezionale tempesta di fulmini in Nuova Zelanda : 700 in meno di 2 ore : Evento meteo Eccezionale in Nuova Zelanda: la città di Christchurch è stata colpita da una tempesta di fulmini, circa 700 in meno di 2 ore. Emblematica l’immagine – diventata virale sui social – che ritrae un Airbus A380 Emirates fermo sulla pista dell’aeroporto di Christchurch, e dietro di questo un enorme fulmine. La scena è stata catturata da un pilota, dalla sala di controllo di fronte alla pista: “Ecco la vista ...

MotoGp – Nuova avventura per Marco Melandri? Fan su di giri per l’indizio social [FOTO] : Un futuro da test ridere in casa Yamaha per Marco Melandri? L’indizio social fa impazzire i fan Arriva da Valencia una foto che fa impazzire i fan: Marco Melandri, che quest’anno ha disputato la sua ultima stagione in Superbike, ritirandosi dalle corse, ha postato sui social uno scatto con un indizio sul suo futuro. L’italiano ha pubblicato una foto al fianco di Silvano Galbusera, ex capotecnico di Valentino Rossi. ...

Lo scrittore curdo-iraniano Behrouz Boochani ha lasciato la Papua Nuova Guinea - dove era arrivato nel 2013 in un centro per migranti australiano - per andare in Nuova Zelanda : Behrouz Boochani – giornalista, scrittore e regista curdo-iraniano, arrivato in Australia in cerca di asilo nel 2013 e in seguito detenuto sull’isola di Manus, in Papua Nuova Guinea, per via di una controversa legge sull’immigrazione – ha lasciato la Papua Nuova Guinea,

Australia in fiamme : 4 morti e oltre 100 feriti - il fumo ha raggiunto la Nuova Zelanda : Continua l’emergenza incendi in Australia: si aggrava il bilancio dei roghi in corso da 6 giorni nell’area orientale con il fumo che ha raggiunto la Nuova Zelanda e potrebbe arrivare fino al Sud America. La polizia ha confermato il ritrovamento di un corpo, ieri sera, in una zona boschiva a ovest della città di Kempsey: salgono dunque a 4 le vittime, rinvenute negli ultimi giorni nella costa centrale e settentrionale del Nuovo Galles ...

In Nuova Zelanda si terrà un referendum per legalizzare l’eutanasia : Mercoledì il parlamento neozelandese ha approvato in via definitiva una proposta di legge per legalizzare e regolare l’eutanasia, cioè la morte volontaria di malati terminali in presenza di assistenza medica. Per diventare legge, però, la proposta deve ancora essere sottoposta

Nuova Zelanda - ragazza uccisa durante un 'Tinder Date' : inizia il processo all'imputato : Secondo quanto affermato dai pubblici ministeri nel caso contro l'uomo accusato di averla uccisa iniziato in Nuova Zelanda, Grace Millane è stata strangolata a morte durante un 'Tinder Date'. Millane è scomparsa ad Auckland l'anno scorso e in seguito è stata trovata morta con il suo corpo stipato in una valigia sepolta fuori città. Mercoledì, alla giuria di sette uomini e cinque donne è stato chiesto di decidere se Millane fosse stata uccisa ...

Svolta in Nuova Zelanda - obiettivo emissioni zero entro il 2050 : Il parlamento della Nuova Zelanda ha approvato una legge storica per combattere i cambiamenti climatici: l’obiettivo è “emissioni zero” entro 30 anni. La legge “zero Carbon“, fondata sugli obiettivi dell’Accordo di Parigi, punta a ridurre le emissioni di gas serra fino a ridurle quasi completamente a zero entro il 2050, lasciando un margine ad agricoltori e allevatori, dai quali dipende gran parte ...

In Nuova Zelanda è stata approvata una legge per azzerare le emissioni nette di anidride carbonica entro il 2050 : Giovedì il Parlamento della Nuova Zelanda ha approvato una legge con cui il paese si impegna ad azzerare le emissioni nette di anidride carbonica (CO2) entro il 2050, con 119 voti a favore su 120. La legge, sostenuta da tutte

Jaguar Land Rover- La Nuova elettrica stampata trasformerà la futura personalizzazione dei veicoli : Un’innovativa ricerca Jaguar Land Rover impiega l’elettronica strutturale all’interno delle cabine dei veicoli.La tecnologia LESA (Lightweight Electronics in Simplified Architecture) consentirà di produrre schermi curvi integrati nella plancia o di personalizzare le variazioni di colore dei pannelli interni La ricerca pionieristica Jaguar Land Rover nel campo dell’elettronica strutturale potrebbe portare a sostituire le ...

In Nuova Zelanda è stato bandito un gioco - "Inneggia all'odio e al terrorismo" : In Nuova Zelanda si è registrato un nuovo e recente caso di "censura videoludica". Come possiamo vedere, infatti, le cronache riportano il caso di un videogame bandito dall'ente di controllo neozelandese, in quanto "inneggiante all'odio e al terrorismo".Come ricorderete, proprio la Nuova Zelanda è stata teatro di un gravissimo caso di terrorismo, stiamo parlando dell'attentato alla moschea della città di Christchurch. Ebbene, in questo contesto, ...

Calcio - Mondiali Under 17 2019 : il Brasile batte l’Angola e vince il girone - Nuova Zelanda al terzo posto : Nella notte italiana si sono disputate due partite valide per i Mondiali Under 17 di Calcio in corso di svolgimento in Brasile. I padroni di casa hanno sconfitto l’Angola per 2-0 e si sono così garantiti il primo posto nel gruppo A a punteggio pieno proprio davanti agli africani, già comunque certi della qualificazione agli ottavi di finale. I verdeoro hanno faticato a imporre il proprio gioco, hanno sbloccato il risultato soltanto al ...