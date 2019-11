Fonte : agi

(Di venerdì 22 novembre 2019) Le crisi aziendali con il nodo dell'Ilva tutt'altro che sciolto, la vicendaa un passo dal fallimento, la questione della tassazione e delle tasse presenti nella manovra finanziaria agitano vieppiù la già travagliata vita del governo rosso-giallo. E in un'intervista al Corriere della Sera, il sottosegretario 5Stelle al ministero per lo Sviluppo economico, Stefano, afferma che per la compagnia di bandiera "il problema va risolto modo definitivo" e anche a costo di scelte difficili e dure". Che tuttavia non sono quelle di lasciare, perché a questo ultimo sponda "ci sono tante alternative",, anche se non debbono esser contemplate "quelle che rientrano in un ottica di concambio", come sembrerebbero aver prospettato la famiglia Benetton: entriamo inse ci lasciate Autostrade, come viene lasciato intendere, anche se ...

fisco24_info : 'Non lasciamo fallire Alitalia, ma non accettiamo scambi', dice Buffagni: Le crisi aziendali con il nodo dell'Ilva… - andrea_percoco : Non lasciamo alla lega l'#EmiliaRomagna..serve una coalizione antifascista e antirazzista - Alephsk : RT @Gioviall: Siamo tutto ciò che lasciamo dentro alle persone e se non sapete lasciare altro che dolore, amarezza, delusione, menzogna, no… -