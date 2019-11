No | le sardine non partoriranno il nuovo messia della sinistra

Spuntano i Pinguini contro le sardine : “Non lasceremo a loro le piazze - dobbiamo mangiarcele” : Dopo i gattini, nascono i Pinguini contro le Sardine, un gruppo che si oppone al movimento civico che sta riempiendo le piazze di tutta Italia in contrasto al leader della Lega, Matteo Salvini: "I Pinguini, nascono spontaneamente e le Sardine non sono nemmeno il loro pasto preferito. Tuttavia se manca di meglio nel piatto, I Pinguini si accontentano".Continua a leggere

Pd - Corallo alle sardine : “State attenti a non farvi fagocitare dai capetti di centrosinistra” : “Il movimento delle ‘Sardine’? Ci sono pezzi del Pd che scendono in piazza con loro, cioè si va in piazza per manifestare mentre si è al governo. Le Sardine giustamente scendono in piazza e dicono: ‘Noi siamo qui’. C’è voglia di ritornare nei luoghi della sinistra. Ma prima che questo movimento si estingua come tutti gli altri che abbiamo visto in passato, per esempio il Popolo Viola, cerchiamo di veicolarlo ...

Matteo Salvini smaschera le sardine : "C'è chi prepara 'mezzi non propriamente pacifici'". Il post-vergogna : Non tutte le sardine, i manifestanti anti-Salvini, sono pacifiche. È il caso di una certa Federica Mariani, una giovane che sul gruppo "sardine del Belgio" prepara "mezzi non propriamente pacifici" in attesa dell'arrivo del leader della Lega ad Anversa. A denunciare quanto scritto dalla ragazza è lo

C'è Salvini - la pioggia non ferma le sardine : centinaia in piazza a Sorrento : I manifestanti che si fanno chiamare "fravaglie" vogliono consegnargli dei libri. Ma lui: "Scelgo da solo cosa leggere" . E aggiunge "Ci sono tre D da mandare a casa: De Luca, De Magistris, e Di Maio".

Il Pd non lasci annegare l'entusiasmo delle sardine in un mare in tempesta : La tre giorni bolognese del Partito Democratico è stata una boccata di ossigeno e di vera politica, la cui purezza non si respirava da tempo.Il Partito Democratico si è riaperto ai mondi che gli sono intorno, ai quali nell’ultima stagione ha voltato la faccia dall’altra parte. Sono state calibrate azioni di governo in maniera miope, facendo parti eguali tra diseguali, e i risultati si sono visti: chi guadagna meno di ...

Volley – Zaytsev in piazza con le ‘sardine’ contro Salvini : “messaggio forte - da italiano. Non mi importa delle critiche” : Ivan Zaytsev scende in piazza a Modena fra le ‘sardine’ che protestano contro Matteo Salvini: il capitano della Nazionale Italiana di pallavolo si espone pubblicamente nonostante le critiche Dopo Bologna anche Modena si riempie di ‘sardine’. In piazza monta la protesta compatta, pacifica e numerosa contro il comizio di Matteo Salvini. Fra i manifestanti, dalla ferrea volontà nonostante la pioggia, era presente anche ...

La sinistra non gioisca troppo per le giovani sardine : Da Bologna e poi Modena si è propagata la protesta anti Salvini che ha visto per protagonisti tanti giovani scesi in piazza per manifestare il proprio dissenso rispetto alla politica del leader leghista. Questo successo ha suscitato in molte persone euforia e facili entusiasmi, e in molti hanno espresso la speranza che questo movimento rappresenti una rinascita culturale dell'Italia. Il simbolo scelto per rappresentare questa riscossa è quello ...

Anna Ascani - amara ammissione ad Agorà : "Il Pd non sarebbe riuscito a riempire le piazze come le sardine" : Un'amara ammissione quella di Anna Ascani che, in studio ad Agorà, parla di un Partito Democratico non più in grado di ottenere nuovi consensi. "Le piazze delle sardine si sarebbero riempite se le avesse convocate il PD?" chiede alla dem la conduttrice Serena Bortone. "Credo di no - riconosce con un

Vauro Senesi sta con le sardine : "Combattono Salvini - ma non sono tutti bolscevichi ci sono fasce moderate" : Le sardine, quel movimento di protesta contro Matteo Salvini, sono riuscite nell'intento di far parlare di sé. E come poteva Vauro Senesi non dar credito aI riottosi che prendono di mira il suo peggior nemico? In un'intervista rilasciata ad Adnkronos il vignettista elogia questa rivolta come "segnal

Le "sardine" ora non si fermano. Appuntamenti a Reggio Emilia - Parma e Rimini : Dopo Bologna e Modena e in vista di domenica a Rimini, le 'sardine' sono pronte a farsi vedere anche a Reggio Emilia e Parma. "Reggio Emilia non si Lega", questo il titolo dell'appuntamento di sabato 23 novembre alle ore 18.30 nel cuore della città, in piazza Prampolini. "Dopo la straordinaria partecipazione al Flash Mob di Bologna e di Modena - scrivono gli organizzatori nell'evento creato su Facebook - abbiamo deciso di organizzarlo anche a ...

Bologna - le ‘sardine’ vanno controcorrente. Ma se non cambiano finiranno fritte in padella : di Enzo Marzo Erano anni che aspettavamo un messaggio di speranza, anche minimo, cui aggrapparci. Ogni giorno chi è costretto a leggere i giornali e consultare Internet subisce una insostenibile razione di conferme della situazione tragica del nostro paese. Ormai siamo nelle mani di demagoghi sfacciati, di mentitori seriali e compulsivi, di dilettanti ignorantissimi che non sanno di che parlano, di irresponsabili che giocano con le parole ...

“Modena non si Lega” - il flash mob delle ‘sardine’ riempie piazza Grande : le immagini dall’alto : Il popolo delle “sardine”, dopo aver riempito piazza Maggiore a Bologna, ha risposto in massa anche a Modena nel giorno del tour elettorale di Matteo Salvini. Secondo le prime stime le persone che hanno raggiunto piazza Grande sono almeno seimila, nonostante la pioggia battente che sta interessando tutto il territorio. I manifestanti, sotto gli ombrelli aperti, hanno intonato “Bella Ciao” e ripetuto lo slogan ...

